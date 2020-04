Pablo Alborán: "Quiero ser mínimamente parecido a la gente que está entregada a salvar vidas"

Escucha la entrevista completa a Pablo Alborán en 'Hora 25':



Pablo Alborán acaba de publicar Cuando estés aquí, una canción compuesta para que todos los beneficios vayan a parar a UNICEF y a su lucha contra el coronavirus. Pero Alborán no sólo ha ayudado con su talento, también ha hecho una generosa donación económica a la Universidad de Málaga.

Ignacio Díaz es cirujano cardiovascular del Hospital Regional de Málaga. Estuvo en 'Hora 25' a finales de marzo cuando la urgencia de los respiradores le llevó a rescatar de un cajón un proyecto de respirador que se podía fabricar sin piezas sanitarias. Se puso a trabajar y hoy ese respirador es una realidad. Superado el segundo ensayo clínico y con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento se está fabricando. Gracias al trabajo de un equipo de investigadores, pero también a la inyección económica de Pablo Alborán.

"Quiero destacar su grandeza como persona y su humildad extraordinara. Tanto él, como Antonio Banderas, desde el principio del proyecto y pidiéndonos que lo supiera nadie hicieron una aportación muy generosa para que se pudiera hacer este respirador. Es un malagueño ejemplar y una gran persona", dice Díaz. Alborán ha reconocido que "desde el minuto uno" quiso estar con ellos, porque sabía la profesionalidad con la que estaban trabajando.

🔊 Gracias a un grupo de investigadores y la inyección económica de @pabloalboran y @antoniobanderas un respirador fabricado sin piezas sanitarias es ya una realidad. El cantante ha pasado por @hora25 para explicar su gesto solidario y recibir una sorpresa en directo pic.twitter.com/eCb4hir0lR — Cadena SER (@La_SER) April 17, 2020

"Todo el equipo queremos dar las gracias por el apoyo económico, que ha sido muy generoso e importante, pero también por el ánimo. Nos dieron la noticia una noche que estábamos agotados. Cuando nos dijeron que nos apoyaban Alborán y Banderas, eso nos levantó el ánimo más que un café", explica el doctor Díaz.

"Me habéis dejado sin palabras. Independientemente de las circunstancias, cuando te das cuenta que puedes ayudar, no pestañeas. Eso lo he he aprendido de mi país, de lo que sucede en los balcones, de mi familia. Quiero ser minimamente parecido a esa gente que está entregada a salvar vidas como sea", ha respondido Alborán.