El ataque de risa de Berto Romero con la papada de Andreu Buenafuente

Nadie Sabe Nada es un programa de improvisación que nos trae cada sábado en la SER humor de muchos kilates de la mano de Berto Romero y Andreu Buenafuente. Al no tener guion ni ningún sistema predeterminado más allá de leer las preguntas de los espectadores de una urna, cualquier comentario o anécdota puede convertirse en un auténtico momentazo.

Y precisamente esto es lo que ocurrió en esta ocasión, en la que un comentario de Andreu Buenafuente sobre el jersey de Berto Romero cristalizó en una delirante conversación que finalizó con un ataque de risa de este segundo, que 'ofendió' al popular presentador de late night al hablar de su papada.

Andreu estaba hablando de su querencia por llevar cuellos altos y Berto dijo que eso venía muy mal para la papada. "El cuello no tapa la papada, sino que se echa un poco para atrás y la subraya. Porque no tienes una papada de gordo... Ay, es que no te quiero hacer daño", señaló entre risas Berto.

Ante la insistencia de un Buenafuente indignado, Berto le respondio: "Que no tienes papada de gordo, tienes papada de viejo", ante las carcajadas del público.

"La papada de gordo se tensa, la grasa tensa y ahí ni cuello alto ni mierdas, la papada de viejo es muy maleable y entonces el cuello la echa para arriba y tu cara parece un glande", se sinceró un Berto Romero que no pudo evitar el ataque de risa ante tamaña ofensa hacia su compañero y amigo Andreu.