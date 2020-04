Sara Socas, el presente y el futuro de la mujer en el rap

Sara Socas (Tenerife, 1997) ha visitado Buenismo Bien esta semana. La cantante ha repasado en el programa su carrera en el mundo de la música, porque a pesar de su juventud, la canaria tiene muchísima experiencia subiéndose a escenarios del todo el mundo improvisando rimas y batiéndose con raperos de cada rincón del planeta. Además, también ha aprovechado para aclarar la polémica en la que se vio envuelta hace unos meses.

La joven también ha puesto su granito de arena para hacer más entretenido el confinamiento estrenando un nuevo videoclip de su canción 'Locutorio', grabado exclusivamente en su casa con la ayuda de sus compañeros de piso y que suma ya casi 150 mil reproducciones en YouTube. "Lo hice la primera semana de cuarentena, cuando todavía había ganas de hacer cosas", comenta entre risas, "si me dicen de grabarlo ahora, un mes después, paso". En el vídeo, Socas aparece con varias personas con las que comparte piso: "El estado de alarma nos pilló estando seis personas y dos perros en casa, las distancias no las respetamos mucho, pero no abusamos sacando a los animales", aclara.

Socas se encuentra estudiando el último año del grado de Periodismo y confiesa que este parón, en realidad, le ha venido muy bien: "Creo que soy la única que puede decir que la cuarentena le ha beneficiado, porque mi problema antes era ir a todas las clases y organizarme. Ahora que es todo online, me viene muy bien". Respecto a su opinión sobre los medios y su actuación con esta crisis asegura que es "bastante hater para querer ser periodista" y dice que "le da mucha pereza según qué cosas".

🔥 LOCUTORIO IS OUT BITCHES 🔥 ¡No se para ni aunque el mundo se pare! #QUÉDATEENCASAhttps://t.co/BWkz49Y0Kt — Sara Socas (@socasmc) March 23, 2020

La tinerfeña confiesa que esa "pereza" a la que se refiere fue a raíz de la polémica en la que se vio envuelta el pasado mes de noviembre. Socas se encontraba en México en una batalla de gallos contra el rapero Rapder cuando él hizo una rima en la que hacía referencia a la cosificación de las mujeres por su belleza. La réplica de Sara, reivindicando la lucha contra la violencia machista, se hizo viral y la catapultó en el mundo de las redes sociales. "Me saturó mucho todo, cada vez que entraba en Twitter o Instagram todo eran menciones sobre el tema, la gente me escribía para entrevistas, fue una avalancha inmensa", recuerda.

La canaria Sara Socas fue a una batalla de gallos en México y dijo esto. pic.twitter.com/deDaosW5WD — PabloMM (@pablom_m) December 10, 2019

La rapera cree que, más allá de la rima, fue cómo lo dijo y no tanto qué dijo: "Yo creo que caló tanto porque me rompí, porque el público había jaleado anteriormente una rima sobre 'El violador soy yo', era una burrada, pero gritaron esa rima, así que cuando llegó mi turno, me rompí y grité todo". Al principio no gestionó bien la situación, el estar en el punto de mira de repente: "Me apoyé en mis amigos y en mi familia, que siempre me hacen tener los pies en el suelo, pero me molestaba tener que estar pendiente de no crear confusiones ni malas interpretaciones", admite refiriéndose a que los medios señalaron a Rapder como un violador.

Están amenazando a Rapder. Eso no es feminismo, ni defender nada bueno. Es una batalla, y aunque no estés de acuerdo con lo que dice no deja de ser ficción. Hay gallos que seguro van de buenos y en realidad son unos cabrones. El personaje no es la persona. — Sara Socas (@socasmc) December 12, 2019

Respecto al papel de la mujer en este mundo y en estas competiciones, Socas está segura de que cada vez son más las chicas que se atreven a subirse encima de un escenario y que lo ven como una opción más. Ella, a sus 22 años, es el claro ejemplo de que las mujeres pueden triunfar en el freestyle y en la música urbana.