La historia del portero voluntario en África: "Mucha gente piensa que el coronavirus es un virus de blancos"

Alberto Aragoneses se encontraba en Islandia siendo futbolista profesional cuando decidió darle un vuelco a su vida. Después de sentirse "muy afortunado" y contar con descansos "muy largos" decidió viajar a Sudáfrica en forma de voluntariado para liderar un proyecto que conjugara el fútbol y la solidaridad con las personas más vulnerables. Ahora se encuentra en Tanzania también colaborando. Y tal y como ha contado en El Larguero, decidió quedarse allí en plena pandemia del coronavirus en vez de regresar a su hogar.

"Yo he estudiado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es otra de mis pasiones, y si tenía la oportunidad de practicarlo en otro país con unos niños que agradecen todo lo que haces, yo me siento muy realizado. Vine a Sudáfrica para ayudar y empecé a entrenar con un equipo de aquí. Como no tenía ninguna oferta que me llamara la atención de Islandia me ofrecieron quedarme como preparador físico", comentó Aragoneses.

Las pandemia del COVID-19 pilló al arquero español en territorio sudafricano. Por lo que ante el cierre de fronteras del país, surgieron dos opciones. "O volvíamos a España o nos quedábamos a ayudar", apuntó.

Sobre todo echar una mano en un país donde la falta de información puede hacer mucho daño ante la escasez de recursos. Aragoneses ha lamentado que "de las cosas más preocupantes es que la gente no sabe lo que es" y que han llegado a recibir insultos porque los ciudadanos creen que se trata de un virus de blancos. "No son conscientes de lo que se les viene encima. La falta de higiene es preocupante".

Aragoneses ha señalado que cuenta con una campaña de crowdfunding para repartir material sanitario por África Central. Y además ha recalcado la importancia que ha tenido para él el fútbol en todo esto. "Si algo me ha enseñado la vida y el deporte es que la salud es lo más importante. Lo que quiero es ayudar a la salud aquí en el tercer mundo. Me motiva seguir por toda la gente que me está apoyando desde España y todo el mundo".