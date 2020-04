"No entendemos por qué estos materiales no han sido probados antes de repartirlos": Enríquez en 'H14'

El Consejo General de Enfermería ha achacado a la "caótica y absolutamente descoordinada" gestión del Gobierno el "incesante" contagio por coronavirus de sanitarios sin medidas de protección, por lo que ha reclamado que científicos independientes tomen las decisiones "sin condicionamiento político". En 'Hora 14' Fin de Semana, Roberto Torija ha entrevistado a su portavoz, María Enríquez.

Escucha aquí la entrevista completa

Enríquez ha señalado que estas mascarillas defectuosas vienen utilizándose por el profesional sanitario desde hace diez días. Dice que han podido repartirse por todo el territorio nacional, pero actualmente no pueden dar un dato concreto de cuántas se han distribuido. Según Enríquez, la falta de EPI puede ser una de las causas que señale a España como el país con más profesionales contagiados.

Por otra parte, sobre qué supone realmente llevar equipadas estas mascarillas ha señalado que es "una primera barrera", pero no es la "protección adecuada" para hacer frente al coronavirus porque no sigue los estándares que indica la normativa europea. "Es como si tuvieras una protección menor a la que viene en los protocolos", ha asegurado Enríquez y, añade, no sabe cuál es el riesgo al que han estado expuestos los profesionales sanitarios. Indica que no entiende por qué han repartido esas mascarillas si no se ha comprobado previamente que son los materiales adecuados.

Información acerca del coronavirus:

