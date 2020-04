Jorge Molina ve injusta la propuesta de la Federación: "No es justo, hemos ganado en Anoeta"

El capitán y goleador del Getafe, Jorge Molina, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para hablar acerca de la situación financiera de su club, el cual no optó por hacer un ERTE a sus empleados, y por la propuesta de la RFEF sobre el criterio de la clasificación a Europa la temporada siguiente.

El experimentado jugador azulón, de primera mano, elogió la manera en la que su club está actuando de cara a esta crisis por el coronavirus: "Es de agradecer la actitud que están teniendo porque es lo más coherente y lo más lógico. La actitud del presidente y del club es ejemplar, están siendo éticamente correctos. Si el club no lo necesita, no es éticamente correcto tirar de ahí (ERTE), así que me parece correcto", afirmó Molina.

El veterano delantero también aprovechó la ocasión para opinar acerca de la posible normativa que se va a llevar a cabo para clasificarse a Europa de cara a la próxima temporada en caso de que LaLiga no se reanude: ""No nos parece justo, en LaLiga hay que tener en cuenta los partidos individuales entre nosotros. Ya que estamos empatados a puntos incluso a goles y al ganar allí es el criterio normal", dijo Molina, refiriéndose al equipo 'txuri-urdin', el cual clasificaría a la UEFA Champions League en caso de que la RFEF aprobara dicha normativa.

Para finalizar, el jugador dejó claro que le parece que 'lo más lógico' es que si no les garantizan que puedan desarrollar su profesión "sin riesgos", la competición no debe reiniciarse.

Jorge Molina también contó cómo pasa el confinamiento con su familia y con las rutinas que el club suministra a cada jugador para mantenerse en forma: "Dentro de lo que cabe me manejo bien. No tenía nada en casa, tuve que comprar unas cuantas cosas para ejercitarme. Tenemos que enviarle todas las mañanas el peso al preparador físico, a Bordalás le gusta tenerlo todo muy controlado (...) En cuanto a los niños he vuelto al 'cole', estoy mejor que lo que creía", dijo entre risas para acabar.