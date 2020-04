Nacho Vidal: "Quiero tachar de mi lista correr el Dakar"

Nacho Vidal, conocido mundialmente por haber pertenecido a la industria del porno durante varios años, se ha pasado por El Larguero para anunciar que participará en el próximo Rally Dakar. Siempre y cuando las condiciones sean óptimas.

"Soy un adicto a poner mi cuerpo al límite. Soy adicto a la adrenalina. Quiero que me quiten la etiqueta de actor porno porque yo hago lo que me da la gana. Lo del Dakar es algo que yo tengo muy marcado con mi padre, porque lo veíamos junto. Eso siempre ha corrido por mis venas. Tengo muchas cosas aparte de la faceta de actor porno. No estoy todo el día follando", señaló Vidal.

El español ha recordado que fue su padre, aficionado también al automovilismo, quien ha marcado su pasión por la velocidad y los coches. "Aprendí con mi padre a conducir cuando tenía 11 años. Luego por las noches le robaba las llaves del coche y me iba a hacer trompos". Vidal ha afirmado que sigue buscando sponsors para correr el Dakar, después de que la organización le haya prohibido anunciarse mediante páginas pornográficas.

Ha dicho que "entrena en casa todos los días" y que va a tachar de su vida el haber corrido el Dakar. Pero con una condición. "Yo, Nacho. Voy a competir contra mí mismo. Sé que no me voy a la República Dominicana a tomar el sol. Sé que esto va a ser muy duro",