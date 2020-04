El papel que tendrá la atención primaria en la desescalada

Salvador Tranche, médico de familia y presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha estado hoy en Hora 14 para valorar el papel de la atención primaria en la actual pandemia del coronavirus y explicar cómo se podría reducir el riesgo de la población en la fase de desescalada.

Tranche plantea un escenario que debe cumplir cuatro requisitos: tener acceso a las pruebas diagnósticas, tanto para los nuevos casos como para conocer la situación inmunitaria de la población; tener los recursos humanos necesarios para atender a los pacientes; reconocer el domicilio como un ámbito de especial riesgo teniendo en cuenta que el 19% de los infectados por COVID-19 son sanitarios y las altas hospitalarias se siguen ateniendo en el domicilio y, por último, atender a pacientes crónicos y vulnerables que no tienen diagnosticado el virus.

El médico de familia ha reivindicado la necesidad de la realización de pruebas diagnósticas para conocer quiénes padecen o no la enfermedad. “Es un error no hacer test”, ha dicho señalando que los médicos de familia controlan aproximadamente 18 casos probables que se atienden sin los medios adecuados ya que “no es lo mismo una cama hospitalaria que un domicilio, donde las condiciones de aislamiento e higiénicas no son las mismas”.

En este sentido, Tranche ha señalado que a finales de mazo contaban con un millón de personas sospechosas, una cifra que a día de hoy “probablemente se haya multiplicado por tres”.

Respecto a la desescalada, Tranche advierte de la necesidad de los médicos de familia de acceder a las pruebas diagnósticas, ya que permitiría reducir la situación de riesgo de la población y aislar a los casos que presentan síntomas.