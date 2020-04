"No voy a dejar de ser el '9' del Madrid": Roncero desvela las confesiones de Morata

En un encuentro digital con el tenista Fabio Fognini, Álvaro Morata encendió los focos de la palestra pública tras unas polémicas declaraciones que hizo al contar su salida del Real Madrid al conjunto rojiblanco de la misma ciudad.

El jugador, que admitió estar "ahora más feliz que nunca", hizo que la afición madridista reaccionara a sus palabras: "Yo con mi padre iba al Calderón y soñé con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del 'Atleti', pero siempre fui del 'Atleti'. Lo que he vivido se queda", dijo en el directo de Instagram con Fognini.

Tras las palabras sobre 'jugar con otras camisetas y no con la del Atleti', nuestros analistas de 'El Sanedrín' dieron su opinión acerca del tema y contaron anécdotas sobre el ariete rojiblanco que, en este caso, según Tomás Roncero, demostraban su 'madridismo' más puro: "Yo he tenido relación con él muchos años, he comido con él, con sus padres y es más madridista... (...) Morata me decía sin testigos, en una comida, que no se podía contar: ‘Roncero, ojalá algún día me suban al primer equipo, que vas a saber… No voy a dejar de ser el '9' del Madrid', y yo le decía: ‘No seas tonto, que vas cedido con opción de vuelta. Esto es de ida y vuelta. Morata daba 'la brasa' con corazón, como deber ser: un corazón muy madridista. Él está en el Atleti porque el Madrid no lo supo valorar como merecía, me pongo de su lado en esto", confesó Roncero.

Seguidamente, opinó acerca de por qué él cree que Morata dijo lo anteriormente mencionado: "Él dice esto porque es su futuro, porque va a tener que estar allí los próximos 5 años", dijo Roncero.

Inmediatamente 'Manolete', apoyado por Miguel Martín Talavera, rebatieron el argumento de Roncero: “Para mí se ha hecho una bola de nieve de la nada, no es nada despectivo (...) En el madridismo hay una enfermedad absoluta que piensan que todo comienza y acaba en el Real Madrid”, sostuvo Talavera.

Para concluir, el narrador del Real Madrid de la Cadena SER también se unió a 'El Sanedrín' de este domingo para sentenciar el debate con una afirmación: "Yo creo que Morata se equivoca públicamente en múltiples ocasiones”, afirmó Antonio Romero.