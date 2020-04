Las señales

Si llevaremos días confinados que vemos señales en todas partes. Las más evidentes, en el cielo. Al atardecer, las redes se llenaron de un arco iris que cruzó Madrid, en cuyo ayuntamiento se produjo el espejismo con el que habíamos empezado el fin de semana. Espejismo no porque fuera falso, sino porque se quedó en eso. Los arcoiris duran lo que duran y nadie imagina esa videoconferencia de hoy, entre Sánchez y Casado, con el tono que tuvieron Almeida y Rita Maestre.

El clima político general no es ese y el clima político es también el que inunda las redes. Era un contraste ver que entre fotos de arcoiris había quien escribía, como Santiago Abascal, de un supuesto golpe de estado por la rueda de prensa de la mañana en la que se produjo otro momento. De este se habla menos pero es revelador. Tuvo que aclarar el Jefe del Estado Mayor de la defensa que los militares no van fumigando desde el cielo, como se ha llegado a publicar en uno de los bulos que es el ejemplo de lo que se intenta combatir: bulos que confuden a la población.

O sea, que fumigarán las residencias con insecticidas. No con aviones. El arcoiris no lo pintó el ejército. Así estamos, cuanto más se habla de la desescalada, más escala la bronca. Es como si el Congreso tuviera su propia curva: el miércoles lo comprobaremos: cuanto más bajan los contagios, más sube el ruido. Y eso que la gente está en otra cosa. Está en eso que le preguntaron a Sánchez este fin de semana. En si tendremos verano de playa o viajes, aunque sean cerca.

Nos tenemos en esas pequeñas señales: si después de seis semanas nos valió un arcoiris, qué no nos podremos imaginar con un ojalá.

