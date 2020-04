Nuestra sociedad cambia, nuestra política no

Hoy se reúnen Sánchez y Casado, lo hacen más que nada para que no les apedree la opinión pública. Espero muy poco del encuentro porque las relaciones están podridas. En esta crisis, nuestra sociedad ha tenido que cambiar sus hábitos y disciplinadamente lo ha hecho, pero nuestra política, no. De forma irresponsable se ha mantenido fiel a su ciega parcialidad y a su pequeñez de miras. Destaco cuatro elementos de su disputa que están lastrando cuanto se hace y que lastrará cuanto se haga.

La incapacidad de entender el concepto mando único en un Estado compuesto. Algunas comunidades no entiende lo de mando único; el Gobierno central no entiende lo de Estado compuesto. La desconfianza política elevada a su máximo nivel por dos sospechas que se manejan como certezas. Una asegura que Podemos trabaja para derribar el sistema desde dentro y la otra, que la derecha trabaja para romper el Gobierno y sacar de él a Podemos. La deslealtad de quienes, como los populares o los independentistas catalanes, no han perdido de vista ni un segundo sus objetivos estratégicos, y atribuyen al Gobierno todas las culpas de todos nuestros males, sin excepción, sin asumir siquiera una parte microscópica de responsabilidad en las importantísimas comunidades a su cargo, donde también ha habido fallos notables. Los graves errores del Gobierno, especialmente en dos áreas, coordinación y comunicación; la coordinación interna está siendo un barullo cacofónico, la comunicación con las demás fuerzas políticas, un desorden y la comunicación con la sociedad, un plato indigerible por excesivo. Demasiada gente diciendo demasiadas cosas.

Coordinación y comunicación, precisamente las dos áreas a las que Pedro Sánchez daba tanta importancia que nombró para hacerse cargo de ellas a un jefe de gabinete plenipotenciario, una especie de director adjunto de la compleja orquesta del Gobierno de coalición, Iván Redondo. Pues bien, o Sánchez le ha quitado los galones o está siendo desbordado por los pulsos internos PSOE-Podemos o no para de equivocarse. Y no cargo íntegramente en su debe el baile de cifras de infectados y fallecidos por ser éste el desajuste informativo de mayor importancia porque observo que la confusión en torno a la medición está poniendo en entredicho los datos en medio mundo. Anteayer Wuhan corrigió su cifra oficial de muertos y la elevó nada menos que en un 50%.

En fin, que no sé si podremos mejorar en el capítulo la gestión, quiero creer que sí; pero en el otro, en el de la lealtad entre partidos, me cuesta mucho creerlo, me parece que no hay nada que hacer. Nuestra sociedad cambia, nuestra política no.

