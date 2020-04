"Con test a asintomáticos podría verse si España ha alcanzado la inmunidad de rebaño antes que otros países"

El Imperial College de Londres habla de que en España podria haber hasta siete millones de personas contagiadas. Un gran porcentaje no lo saben, son asintomáticos. Los expertos coindicen en la importancia de empezar a testear masivamente. "El Imperial Collegue ha calculado según algoritmos la velocidad de trasmisión del virus y llegó a una horquilla de unos siete millones de contagiados, que a lo mejor ahora podrían ser diez millones, un orden de magnitud mayor. Ahora mismo no tenemos cifras de contagiados, tenemos cifras de enfermos. Ahora se empieza a descubrir la magnitud, que hasta un 80% de los test hechos en personas sin síntomas son positivas. Y este dato podría ser benificioso porque España podría alcanzar la inmunidad de rebaño antes que otros países", de José Antonio López Guerrero, virólogo, director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, y autor del libro 'Virus: ni vivos ni muertos'.

La letalidad del virus en España descendería de confirmarse las cifras estimadas de contagios, "sería un gran dato dentro del drama y del trauma que está ocasionando. Si se confirman los diez millones de contagiados sería una mala noticia, significaría que el virus no se va a ir de ninguna manera, pero también significaría su mortalidad real, que se acercaría al de la propia gripe", asegura el virólogo López Guerrero.

Un asintomático no presenta ni fiebre, ni tos, ni dificultad para respirar, pero ¿puede manifestar algún síntoma leve? "En este universo Covid en el que nos movemos falta mucha investigación. Se empieza a hablar de posibles daños neurológicos, de cefaleas, o también está costrastada la pérdida del olfato y gusto. Pero ahora mismo esas personas sin síntomas, que son la mayoría, realmente no tienen una sintomatología menor asociada", dice el virólogo para quién "los síntomas cutáneos como único síntoma en niños todavía no son fiables. Que el único síntoma en un niño pequeño sean unas pequeñas erupciones no lo tengo muy claro".

Respecto a la inmunidad todos los estudios, dice López Guerrero, "apuntan a que se desarrolla una respuesta protectora en el cuerpo. Y eso, si tenemos en cuenta los datos estadísticos con otros virus parecidos, como SARS-CoV, todo apunta a ser optimistas. ¿Cuántos tests hay que hacer? Cuanto más mejor. Es ahora mismo vital para hacer la radiografía de cómo está la pandemia en España", concluye.