Eduardo Mendoza sobre la crisis del coronavirus: "Ni estamos en una guerra, ni somos un ejército triunfal"

Eduardo Mendoza está entrenado para el confinamiento. No sólo por su forma de vida, también porque sus hijos viven lejos de España. Hubo una época en la que uno vivía en Oceanía y otro en América. Por eso, las distancias las sabe llevar. Pero hay una cosa que sí no sabe llevar Mendoza: el uso del lenguaje bélico en esta crisis. "Me repele y yo no soy pacifista, pero me parece totalmente inadecuado. No estamos en una guerra, ni vamos a ganar. Vamos a perder lo que hemos perdido. No estamos siendo heroícos y estamos escondidos cada uno en su casa. Tampoco somos un ejército triunfal. Tonterías, las pocas", reflexiona Mendoza en Hora 25.

El escritor catalán no ha cambiado sus rutinas. Sigue leyendo cinco o seis libros a la vez porque dice que tiene la capacidad de concentración de un perro muy pequeño. Ahora está leyendo 'Guerra y Paz' por quinta vez. Para él, "la mejor novela que se ha escrito nunca".

