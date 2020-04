Éxodo al revés

La reunión Sánchez-Casado es un paso adelante y en la buena dirección si se quiere jugar limpio, En democracia, el parlamento es el lugar adecuado para negociar, a no ser de que lo que se busque en el parlamento no sea su condición de sede de la soberanía popular si no su cualidad de gran altavoz para hacer más resonantes las críticas al Gobierno. El tiempo lo dirá. Hay mil motivos para la duda, pero hoy permitámonos la esperanza; la merecemos y la necesitamos.

Aprovechando el respiro doméstico y para que no se nos achate el cerebro, recordemos que estamos ante una crisis global, y observemos algunos efectos derivados de esta crisis. He aquí uno muy interesante que leemos en la primera de Le Monde a toda plana: el coronavirus ha provocado un éxodo mundial inédito. Millones de personas están huyendo de las metrópolis y regresando a sus tierras de origen. El éxodo rural tradicional ha sido reemplazado por el de los ciudadanos. El 17% de la población ha abandonado el gran París.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.