Contagiado por coronavirus el inmigrante que trasladaba a enfermos de IFEMA

A los 15 años Suly llegó España en una patera procedente de Senegal. Ahora, con 29 años, trabaja como conductor y se ha ofrecido como voluntario para trasladar gratis a los enfermos del hospital a su casa. Tras casi un mes ayudando ha enfermado de coronavirus.

Souleyman llegó a España siendo un niño en un cayuco en el que fallecieron más de cincuenta inmigrantes. Pasó por varios centros de menores en Tenerife y en Madrid. Se sacó la ESO y el carnet de conducir. Durante cinco años estuvo trabajando en el top manta. Ahora es conductor y en la pasada cumbre del clima trasladó autoridades al Palacio Real.“Aunque me saltaba los semáforos, la policía, que años atrás me perseguía, ahora me escoltaba” contó a la SER.

Se ofreció voluntario por gratitud

Tras declararse la emergencia sanitaria bajó la actividad laboral en su empresa, a pesar de ser un servicio esencial de transportes, y se ofreció voluntario para trasladar gratis a los enfermos ingresados en el hospital de campaña levantado en IFEMA. “Yo no dudé en decir que sí. Me pareció la manera de aportar algo de mí. Yo vine aquí con 15 años y la gente me ha apoyado hasta conseguir lo que ahora tengo. Ahora mismo me siento valorado, me siento super feliz porque he visto que al tener esta enfermedad a la gente le importo mucho. Estoy recibiendo muchos mensajes de ánimo y de fuerza. No me puedo quejar. Me dan fuerzas, ganas de luchar y de vivir” nos cuenta Suly.

Confidencias de los enfermos

Durante los trayectos Suly nos comparte que le agradecían su trabajo y que le decían: “Me gusta mucho la labor que estás haciendo, siendo inmigrante, negro, no me esperaba esto, que me llevara gratuitamente un inmigrante”. Además, que agradecían el trabajo de los sanitarios y le confesaban: “las horas se les pasaban super lentas. No veían las noticias porque les daba mucho miedo. Unos me decían: yo tengo hijos de dos años, recién nacidos. Estaban muy tristes pensando en la muerte”.

Cómo se contagió

“Desde hace una semana empecé a notar dolor de garganta, de oídos. Empecé a tener síntomas, me dolía el pecho, problemas de respiración. Por la noche notaba que me faltaba el aire y llamé al 112. Me dijeron que los síntomas eran de coronavirus” Intentó ponerse en contacto con su centro de salud pero no lo consiguió. Se puso una mascarilla y fue andando al ambulatorio. Le hicieron muchas pruebas, pero no el test y le mandaron a casa con asistencia domiciliaria. Pero su estado de salud empeoró. Fue a Urgencias del Hospital Infanta Leonor donde le dieron el diagnóstico definitivo. “Me hicieron radiografías, me sacaron sangre, me hicieron de todo. Me confirmaron que tengo neumonía producida por coronavirus y un pequeño trombo en el pulmón. Estoy en tratamiento con antivirales, antibióticos y con calmantes para el dolor y la ansiedad. Lo estoy pasando mal porque me duele bastante el pecho, por la sensación de ahogo”

No puedo fallar a mi familia

Cuando se recupere y pase esta pandemia piensa seguir trabajando. “Mi empresa, Drivencar, me está apoyando mucho con mi enfermedad. Me gusta mucho mi trabajo. Me costó mucho conseguirlo y lo necesito para poder ayudar a mi familia. Tengo una familia en Senegal que me espera. Mi madre es viuda y tengo que ocuparme de mis hermanos, de mis sobrinos y no puedo fallarles” Suly se casó hace un año en Senegal y tenía previsto traerse a su mujer a España pero la pandemia ha trastocado sus planes. “Después de estar un año esperando mi mujer ya tenía el visado para venir y ahora no puede hacerlo. Me da mucha pena pero ahora es un problema menor con los problemas que tiene la gente. Yo seguiré luchando para que cuando acabe todo esto venga a mi lado y formemos aquí una familia” concluye Suly.