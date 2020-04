"Claro que nos autocensuramos más. Si expresas una opinión te encuadran en un bando"

"Cualquier atisbo de crítica no sectaria, o que no esté concebida para denigrar a alguno de los bandos en liza, ha de hacerse en privado y en voz baja. Algo le está pasando a la esfera pública de nuestra sociedad, algo que, de hecho, no de derecho, restringe la libertad de pensamiento y la independencia intelectual". Estas palabras las firma hoy en El País, el escritor y filósofo José Luis Pardo. "Todos lo hemos notado en nuestro ámbito laboral, social, y que viene pasando más agudamente desde la crisis económica, y que hace que el ámbito de las cosas que son de interés público se van restringiendo".

Para José Luis Pardo se tiende a un división de bandos que "braman consignas cocinadas" que a tal efecto por los respectivos fabricantes de argumentario. "Hablar del interés público parece no solamente una cursilada, también ingenuidad", añade. Sobre esto escribió en su momento Sánchez Ferlosio, recuerda Pardo. El escritor distinguía entre estar al servicio del "interés público" y estar al servicio del "interés del público".

"Los bulos dicen a la clientela lo que quiere oír. Los bulos confirman los prejuicios", opina José Luis Pardo en 'La Ventana'. Todo este clima, opina, propicia la autocensura, "el hecho de que uno no sólo se atreva a expresar una opinión, es que sabes que si la expresas vas a encuadrar en una fila, en un bando".

¿Y cuánto hay de pereza intelectual?. "Creo que el espacio público, que es ese lugar en el que uno podía decir a pesar de ser simpatizante de tal partido vengo a decir que eso no me parece bien, ese espacio público está cada vez más fragmentado en nichos muy pequeños, pero muy resistentes que son absolutamente impermeables a la crítica", asegura Pardo.