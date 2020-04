Los expertos opinan sobre el "alivio parcial" del confinamiento a los niños

El pasado sábado, el presidente Pedro Sánchez anunció en rueda de prensa una relajación de las medidas de confinamiento que beneficiaría a los más pequeños. Lo hice además que informó que mañana solicitará al Congreso de los Diputados ampliar el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo.

Muchas son las expectativas que se han creado desde ese anuncio, y muchas son también las que han volado por los aires en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy martes. Y es que este alivio del confinamiento para los casi 7 millones de niños que viven en nuestro país es mucho menor de lo que muchos esperaban.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que los niños de hasta 14 años podrán salir acompañados de un adulto con el que habitualmente convivan. Pero solo a realizar una serie de actividades: podrán ir a la farmacia, al supermercado, al banco y al quiosco. Es decir, las actividades que ya se concretaban en el Real Decreto del estado de alarma como supuestos para que los adultos pudieran salir de sus domicilios.

Los niños ya podían acompañar a sus padres a hacer la compra

No podrán, por tanto, salir a dar un paseo o con la bici o el patinete, que era lo que muchos esperaban de la decisión del gobierno. La sorpresa ha sido mayúscula porque ya se contemplaba que los niños pudieran acudir junto a sus padres a estas actividades si no se contaba con nadie que se quedara a su cargo.

Las críticas no se han hecho esperar y muchos han puesto su esperanza en que el gobierno rectifique en una guía que se ha anunciado desde el Ministerio de Sanidad. Y es que esta misma tarde el gobierno ha presentado un escrito en el Congreso en el que se especifica que es el Ministro de Sanidad el que puede introducir modificaciones en la medida.

Ante el revuelo que ha levantado la decisión del ejecutivo hemos decidido que tres expertos en la materia nos den su punto de vista.

Lucía Galán es pediatra, asesora de UNICEF y creadora de la web ‘Lucía, mi pediatra’. Nos cuenta que la medida le parece un sinsentido porque ya se han demostrado cuáles son las dos medidas que claramente evitan los contagios, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Explica que “metiendo a los niños en el supermercado no se puede garantizar el distanciamiento social”, ya que son los lugares en los que, hoy por hoy, hay más acumulación de personas.

"Es mucho más seguro salir media hora a pasear"

En cuanto a cómo influirá la decisión en la salud de los niños cuenta que “los niños son tan maravillosos que les planteas una excursión al supermercado y les parece divertido”. Pero advierto que por encima de todo esto está la seguridad de toda la población y que, en ese sentido,“es mucho más seguro salir a pasear durante media hora que meterlos en un sitio cerrado”.

Amaia Bacigalupe es profesora de Sociología en la Universidad del País Vasco y Doctora en Salud Pública. Estuvo la semana pasada en La Ventana para presentarnos nos resultados del informe ‘La salud de la infancia confinada’, que arrojaba datos como que el 90% de los encuestados opina que el encierro tiene efectos negativos en la salud de niños y niñas.

Opina que es una medida muy poco reflexionada, llegando a calificarla de “despropósito”. Según ella, no cumple con las dos cosas básicas con las que debería: “asegurar la seguridad e incrementar el bienestar de los niños”. Argumenta que con la medida solo ampliamos la exposición en los lugares cerrados y no tiene ningún efecto positivo en la salud mental y física de los más pequeños.

“Se les considera apéndices de padres y madres”, no dice, haciendo referencia a un ‘adultocentrismo’ que, según muchos, ha guiado las decisiones del gobierno durante toda esta crisis. Y es que alegan que a la hora de tomar las decisiones solo se tiene en cuenta a los adultos, sin contar ni con los niños ni con los más mayores.

Para Amaia, esto es consecuencia de que “seguimos siendo un país que planifica sin pensar en la infancia ni en otros grupos sociales”. Considera que estamos a la cola en muchos elementos respecto a esto: “Somos un país que no pone ni a los niños ni niñas ni a los cuidados en el centro de los debates”.

Aporta alternativas como regular los horarios de las salidas por edades o por zonas para evitar así una acumulación de personas.

Mantiene la esperanza de que exista algún tipo de rectificación al respecto, y es que la medida“tampoco asegura ese mínimo de actividad física que cualquier niño necesita”. Hecho que advierte, acaba repercutiendo en la salud mental de los más pequeños, de la que opina que “es evidente que se está deteriorando”

"No tiene ningún sentido"

Javier Padilla es médico de familia y está convencido de que la medida se va a modificar y no se va a poder llevar a término tal y como ha sido explicada hoy. Afirma que “desde el punto de vista epidemiológico no tiene ningún sentido” y que no hace más que evidenciar que los niños no son ciudadanos de pleno derecho, sino tan solo son vistos por las autoridades como “bombas epidemiológicas”.

Se queja de que ninguna de las medidas que ha ido tomando el gobierno hasta ahora ha sido pensando en niños y niñas y que esta ha sido “poco inteligente y poco pensada”. Reflexiona sobre la imagen que tienen muchos de los niños como foco de infecciones: “Se están tomando medidas para protegernos de la infancia y no para proteger a la infancia”.

Este “alivio parcial” del confinamiento para los más pequeños ha sido muy criticado desde muchos sectores de la sociedad y de la política. La oposición y algunas Comunidades gobernadas por el PSOE han pedido una rectificación al gobierno no solo por lo limitada que es, sino porque precisamente permite ir a los niños a los lugares donde mayor posibilidad hay de contagio. En países como Bélgica, en los que se está dejando salir a los niños, recomiendan no llevarlos a la compra por el riesgo que supone.