Sin besos ni abrazos: así serán los primeros rodajes tras el confinamiento

El beso es un elemento tan recurrente en el cine, que muchas veces lo damos por sentado y olvidamos que –al igual que muchos otros elementos de la industria– atravesó por un largo proceso hasta convertirse en lo que es. Pero además, la crisis del coronavirus ha hecho que vamos las escenas de abrazos y besos con mucha tensión, debido a las medidas de confinamiento en las que vivimos instalados desde el pasado mes de marzo.

Con los rodajes paralizados, el cine fue uno de los primeros sectores en parar y será uno de los últimos en ponerse en marcha, los besos podrían desaparecer de los guiones. Lo hemos visto en uno de los primeros rodajes que se ha retomado, el de la serie diaria Nieghbours en Australia. Entre las normas que siguen en esa producción está la de no maquillar a los hombres -las mujeres parece que dan igual-, aislar a los equipos de producción, tener a una enfermera durante el rodaje y nada de extras y eliminar las escenas íntimas y los besos.

No solo en Australia están replanteándose modificar los guiones, también en España. Sobre todo en las series diarias que, en caso de alargarse el confinamiento, dejarían de tener episodios ya grabados en la recámara y necesitarían empezar a rodar cuanto antes. Los guionistas de Amar es para siempre siguen trabajando. No han parado en todo el confinamiento, como nos cuenta Macu Tejera, una de las guionistas del equipo de diálogo de esta serie y miembro del Sindicato Alma. "Estamos acabando la temporada, pero en el caso de los guionistas no hemos tenido el parón de los actores y técnicos, seguimos escribiendo para poder retomar el rodaje cuanto antes", nos cuenta.

La productora Diagonal TV, responsable esta serie, dice que de momento tienen abastecimiento de capítulos suficiente para que esta longeva y querida serie no deje de emitir su capítulo diario.

De momento los guionistas no tienen ninguna pauta escrita, pero sí hay cambios en dirección y también en la reformulación de algunas escenas. "Es verdad que los guiones que ya habíamos entregado y que todavía no se han rodado, sí se está cambiando todo el tema de besos y abrazos. De los guiones que estamos haciendo nosotros, las escaletas todavía mantienen algún beso o abrazo, pero eso en plató se cambiará", nos dice la guionista.

Como medida temporal es entendible, pero hablamos de una serie diaria donde la acción está vinculada a la emoción, donde hay risas, lágrimas y tensiones entre los personajes, que suele resolverse con un beso o un abrazo. "Ahora no es que nos esté haciendo cambiar líneas y tramas, pero sí cambiar el final de las secuencias en miradas y sonrisas o complicidad, en lugar de un beso o un abrazo que es lo que hacíamos antes para terminar un conflicto entre dos personajes. De manera que ya estás contando al espectador algo sin llevarlo a cabo", nos explica Tejera.

También está la opción de cortar justo antes de que lleguen a besarse, cortar en algo o más climático esa secuencia. "Hace poco hemos escrito una secuencia de un beso, en guion la besaba y tenía el recuerdo de otro beso que había dado a otro personaje. Así que no se grabaría el beso y se pondría el flashblack de esa escena", añade.

Eso sobre los besos, pero también van a cambiar más cosas de los proyectos, al menos, de los primeros en empezar a rodarse. Por ejemplo, el número de actores, secundarios y figurantes. "Se están simplificando secuencias que están escritas. Por ejemplo, una secuencia con cinco personajes, que para nosotros es una secuencia coral, ya está escrita así, pero se está modificando para hacerla con tres personajes. La idea es hacer que haya menos gente en un espacio pequeño. Eso también se está haciendo quitar a personajes de secuencias ya escritas".

De momento son todo medidas preventivas que toman las productoras para preparar esa posible vuelta al trabajo. No hay nada seguro. Han sido varias las propuestas desde distintas empresas y asociaciones; por eso desde la Spain Film Comission piden al Gobierno un marco común para toda la industria acordado con las autoridades sanitarias. "La actividad de los rodajes está limitada por muchos factores, los primeros los sanitarios, por eso pedimos un único protocolo del Estado. Un protocolo o manual de buenas prácticas que sea avalado por el gobierno y que dé seguridad a los productores y que especifique cómo se puede rodar y cómo no", indica Carlos Rosado su presidente.

Los primeros rodajes que podrían llevarse a cabo, serían aquellos que menor movilidad de equipo requirieran, debido al cierre del espacio aéreo y a la dificultad de los viajes entre los distintos territorios de España, lo que sería viable obteniendo un certificado de las autoridades. "Todo requiere una casuística muy compleja. Los rodajes van a cambiar su fisonomía, las prácticas que había antes no se van a poder reanudar en mucho tiempo. No solo besos y abrazos, el cáterin, transportes colectivos… influirá en los guiones futuros. Determinados rodajes que antes eran complejos pero habituales, van a tardar un tiempo en volverse a rodar".

Más fácil lo tienen las próximas películas, ya que no tienen una prisa inmediata, como en el caso de las series diarias y podrían esperar a que la pandemia estuviera solucionada para evitar cambiar las escenas. También las series no diarias juegan con más margen. Movistar Plus ha paralizado cuatro rodajes por el coronavirus, entre ellas la segunda temporada de Hierro, y ha retrasado seite series que tenía en preproducción. Según Domingo Corral, director de Producción Original de Movistar Plus, sí han pensado en qué hacer con las escenas de besos, pero no quieren establecer reglas generales.

"Lo hemos empezado a contemplar, lo que pasa es que muy complicado. Depende de cada serie, cada serie es un mundo y no se pueden establecer reglas generales. Una serie como Vida perfecta, de Leticia Dolera, si le quitas los besos y los abrazos pierden mucha verdad. Es una situación tan novedosa para la que no estábamos preparados que vamos improvisando cada día y nos vamos adaptando a la realidad. Por ahora no hemos decidido quitar besos y abrazos, eso será un propio género de series, de quitar besos y abrazos", dice Corral.

Para el responsable de Movistar Plus es importante el hecho de que haya unas medidas generales para todos que regulen la vuelta a los rodajes. "Hasta que no tengamos una cierta seguridad no vamos a poder empezar a rodar. Luego hay rodajes de todo tipo, los hay muy complejos, con mucho equipo, muchos exteriores, mucha gente. Esos serán más complicados. A lo mejor en rodajes en espacios más contenidos con menos actores es más fácil".

"Las medidas va a depender del tipo de rodaje. Si tienes que maquillar a mucha figuración pues será mucho más complicado. Lo deseable sería tener esas medidas. Octubre me parece una fecha a día de hoy razonable, pero no descartaría que se retrasase más el inicio de rodaje. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, que realmente no lo sabe nadie y ya iremos viendo", añade.

Entre las entidades que han lanzado guías sobre la vuelta al trabajo en la industria audiovisual, destaca el manual elaborado por la Asociación de Productores de Cine Publicitario. Unas normas para evitar contagios en los rodajes, pero que no tienen tanto en cuenta a los grandes equipos de actores y actrices, ya que en publicidad los castin son más pequeños. Medidas como que los técnicos vayan ataviados con las EPIS, controlando las distancias de seguridad, quitando escenas de besos"