Paco Jémez: "¿Cómo vamos a ser tan insensatos de que nos hagan los tests con toda la gente que los necesita?"

En medio de la enorme crisis por el coronavirus, el fútbol está en una situación comprometida, donde unos ponen fechas, y otros se sienten inseguros y las critican. Hay protocolos, acuerdos, opciones, pero poca certeza hasta el momento. Así lo ve Paco Jémez, que ha asegurado en El Larguero que “quien piense que tenemos el control de la situación con 500 muertos cada día creo que es un descerebrado. Cuando empecemos a tener el control de la situación entonces podemos empezar a plantearnos todo lo que queráis, plazos, cómo hacerlo… Por desgracia los tiempos en esta tragedia no los marcamos nosotros. Todo lo que queramos elucubrar no sirve absolutamente para nada”

“La sensación que tengo es que nosotros estamos deseando poder jugar al fútbol y acabar la temporada y no creo que ni un solo jugador no quisiera. Las prisas son malas consejeras, no te llegan casi nunca a ningún sitio bueno. El caso es que cuando arranquemos, lo hagamos con ciertas garantías de que vamos a poder acabar”, ha añadido.

Sobre los tests, el entrenador del Rayo Vallecano ha sido extremadamente contundente: “Hay que ser muy sensible con este tema, hay gente que ha muerto y gente que se está jugando la vida cada día y no tienen test, ¿y a nosotros nos quieren hacer uno cada tres días? Mira, pues si hay tests suficientes, perfecto, que nos hagan uno cada hora si quieren, pero si no hay test, ¿cómo vamos a ser tan insensatos y tan fríos de que nos lo hagan a nosotros con la gente que los necesitan? Si no hay tests para los que más lo necesitan, ¿cómo los vamos a usar nosotros?".

Por último, sobre unas eventuales concentraciones, ha opinado: “Hay que entender que después de todo el tiempo que llevamos aquí en casa nos cojan y nos metan en un hotel pues no es del agrado de nadie. Pero ante una situación extraordinaria, habrá que acometer soluciones extraordinarias”.