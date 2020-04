Irene Lozano: "Se ha dado el compromiso a LaLiga de que acabará la competición"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para explicar y detallar cómo está la última hora del deporte en España, específicamente del fútbol.

Tras el acuerdo firmado con LaLiga y la RFEF, la máxima autoridad del CSD aseguró que ambos presidentes, durante la reunión previa al acuerdo, ‘estuvieron muy predispuestos, muy constructivos y lo pusieron más fácil de lo que habían advertido’. Seguidamente, detalló parte del acuerdo con el que considera que ‘todo el mundo gana’: “Uno de los elementos escritos del acuerdo es elaborar un código de conducta general para el mundo del futbol. Nos parece que hay ciertas asperezas que se pueden limar, es algo que mejorará el mundo del fútbol con seguridad”, sostuvo Lozano.

Tal y como lo ha venido repitiendo en las últimas semanas, aseveró que el fútbol ‘es la locomotora del deporte’ y es el que ‘puede tirar de los demás deportes en esta situación tan difícil’. Así mismo, reveló aspectos que se pueden ver en el acuerdo recientemente firmado con la RFEF y LaLiga: “En el acuerdo con LaLiga todo el mundo gana. Se ha dado el compromiso a LaLiga de que acabará la competición. Hay compromiso de retomar los entrenamientos de manera que se pueda reanudar la competición (…) La clave de este acuerdo, y la razón por la que será duradero, es porque gana todo el mundo”, aseguró.

La presidenta del CSD, además, habló de las fechas para retornar a la competición tras asegurar que se volverá a jugar sobre el verde: “Las fechas no están puestas porque no las podemos poner, La Liga hace cálculos, y es legal que los haga, pero son especulaciones (…) Nos pareció razonable no pactar fechas porque no está en nuestras manos”, dijo.

Por último, habló de los protocolos sanitarios que tanto exigen los futbolistas por el miedo que tienen de infectarse o contagiar a su familia por someterse a jugar sin medidas sanitarias: “Entiendo que haya futbolistas que tengan miedo de volver a jugar. Volver a la nueva normalidad va a tener su dificultad. Pero tomaremos todas las medidas sanitarias necesarias, en los protocolos está contemplado el uso de tests aún sabiendo que el riesgo 0 no existe”, concluyó diciendo.