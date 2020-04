Rafael Ramos: "No tenemos contemplada la situación en el caso de que haya un positivo en LaLiga"

El máximo dirigente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol pasó por los micrófonos de 'El Larguero' para hablar de las medidas sanitarias acordadas tras la reunión entre LaLiga, el CSD y la RFEF.

Rafael Ramos aseguró que en principio "LaLiga solo ha planteado hacer los tests masivos para antes de entrenar". El médico sostuvo que está de acuerdo con el planteamiento que Paco Jémez hizo en 'El Larguero', el martes 21 de abril, sobre la parte de social de hacer tests masivos al mundo del fútbol cuando los que verdaderamente los necesitan, no pueden acceder a estos: "Estoy de acuerdo con el planteamiento del míster de ayer. A nivel social, independientemente de nuestra profesión, puede ser cuestionable", dijo.

El presidente de la AEMEF también habló acerca de los protocolos que tienen que seguir tras la implementación de estos tests, que por ahora no ha explicado LaLiga en su totalidad: "No tenemos contemplada la situación en el caso de que haya un positivo. No tenemos una contestación de parte de LaLiga (...) Tenemos muchas dudas que estamos intentando solucionar", aseveró.

Rafael Ramos, para concluir, explicó que los tests que plantea LaLiga "sirven" y que todos "dan una información". Además, explicó a los oyentes de 'El Larguero' los pasos a seguir por parte de los futbolistas para cumplir el debido proceso tras el acuerdo: "Los jugadores tienen que firmar y dar su consentimiento de que pueden contagiarse, no hay riesgo cero”, concluyó diciendo.