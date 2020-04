"Tras el desconfinamiento nos espera al menos un año de vida no normal"

"Tenemos muy poca población inmunizada, lo que nos convierte en vulnerables ante una posible segunda ola". Ante ese panorama y para que una hipotética réplica no sea tan fuerte como la actual, el codirector del Instituto de Salud y Estrategia en Bilbao y ex asesor de Barack Obama, Rafael Bengoa, considera prioritario apelar, por un lado, a la responsabilidad individual y por otro, "montar una infraestructura de salud pública que nos dé la confianza de que se rastrea a todos los infectados y a sus contactos desde la red de atención primaria, y que también se rastrea a los trabajadores y los pacientes de las residencias de mayores".

Bengoa ha dejado claro que un eventual desconfinamiento no es sinónimo de una vuelta a la normalidad a corto, ni siquiera a largo plazo. "Después de la cuarentena habrá por lo menos un año en el que tendremos que llevar una vida no normal". Y eso afectará particularmente a aquellos eventos que supongan aglomeraciones masivas. "No creo que podamos plantearnos volver a manifestaciones o a partidos de fútbol en un año o año y medio".

El que fuera consejero vasco de Salud y asesor de la administración estadounidense de Barack Obama, ha apostado también por dotar de más entidad al ministerio de Sanidad y convertir el consejo interterritorial, que agrupa al Gobierno y las Comunidades Autónomas en un lugar de encuentro y no para tirarse los trastos a la cabeza. "La unión política es una medida más contra el virus", ha sentenciado Bengoa recordando que históricamente en aquellas poblaciones donde se han sufrido pandemias y donde hubo más coordinación y apoyo entre las autoridades el impacto de la enfermedad fue menor que otros sitios donde imperó la división a nivel político o social.

Bengoa ha defendido también la importancia de la inversión en sanidad pública para afrontar este tipo de crisis y en ese sentido ha pronosticado que "en EEUU podemos ver un drama muy fuerte", como consecuencia del cóctel explosivo que supone "un liderazgo errático como el de Donald Trump unido a la debilidad de una cobertura sanitaria que apenas ha invertido en salud pública ni en prevención".

"Hay ocho millones de menores de 16 años, no todos podrán volver a clase a la vez"

Por su parte, el director de Análisis y Desarrollo del Instituto de Salud Global, Rafael Vilasanjuán, ha explicado en La Ventana la importancia de "estratificar los horarios y zonas en las que podrá empezar a salir la población tras el desconfinamiento paulatino". Y ha puesto algún ejemplo: "A partir del lunes se autoriza a salir a la calle a los niños, hay más de ocho millones en España, con que les acompañe un adulto, ya son más de 16 millones de personas".

Para Vilasanjuán, cuyo Instituto ha empezado a publicar una serie de análisis y propuestas que sintetizan el trabajo de sus 400 investigadores y expertos, "debemos desterrar la idea de que el desconfinamiento es que todos podremos volver a salir a la calle a hacer lo mismo que hacíamos. Habrá que empezar por hacer cosas imprescindibles y con el necesario distanciamiento social". En ese sentido, cree que, descartados este verano los campamentos y colonias escolares, el curso académico podría volver en septiembre, pero no de la misma manera. "Todos los niños no podrán volver a la vez a las mismas clases porque no hay espacio".

"La desescalada debe realizarse por distritos o barrios"

Vilasanjuán ha defendido la importancia de recuperar paulatinamente la actividad física al aire libre, en términos de salud, también a nivel mental. "Los espacios abiertos tienen mucho menos riesgo que los cerrados y, con planificación y una adecuada ocupación del espacio público, permiten garantizar mejor la distancia social recomendada". En ese sentido, los documentos del IS plantean, por ejemplo, la recuperación de carriles de circulación para los desplazamientos a pie o en bicicleta de la población y cuestionan la prioridad dada al transporte en vehículo privado como el más seguro.

Vilasanjuán ha insistido en la prioridad que se debe dar a los colectivos más desfavorecidos a los que esta crisis está afectando con una doble brecha social. "Pienso en los niños que no tienen ordenador y que por tanto no pueden seguir sus clases a distancia, o las familias que viven en 40 ó 50 metros cuadrados, sin balcón y sin terraza".