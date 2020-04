Ana Peleteiro, atleta: "Hay gente muriendo, ¿qué importan los Juegos Olímpicos ahora?"

La atleta Ana Peleteiro (A Coruña, 1995) ha sido la invitada en el programa número 34 de Buenismo Bien. Peleteiro, saltadora de triple, ha hablado sobre cómo está llevando el confinamiento, cómo está entrenando y cuál es su opinión sobre la cancelación de las competiciones deportivas entre las que se encuentran los Juegos Olímpicos de Tokio.

La gallega ha sido una de las deportistas españolas que mejor ha reaccionado frente a estas anulaciones y ha recordado cómo ha vivido la evolución de la epidemia: "Al principio de la temporada convivíamos con otros deportistas chinos y nos reíamos del tema. Cuando las cosas pasan lejos, no nos damos cuenta su importancia". Peleteiro admite que, al principio, fue duro aceptar que no iba a competir este año: "Primero nos dijeron que no iba a haber Mundial, luego nos dijeron que tampoco Juegos... Me voy de la vida", rememora.

Y, aunque al principio fue un choque, pronto se dio cuenta de que estaban pasando cosas de más gravedad: "Se están muriendo muchas personas, hay sanitarios que están contagiándose por curarnos, ¿qué más da unos Juegos Olímpicos ahora mismo?", se pregunta. Peleteiro admite que esta crisis le ha afectado tanto psicológicamente que incluso ha llegado a sentirse aliviada por la suspensión. "Es inviable ir a Tokio, son miles de personas de todo el mundo en una ciudad, una villa olímpica... Imposible este año".

Peleteiro es ahora muy positiva, a pesar de haber estado los últimos cuatro años trabajando a fondo para llegar a los Juegos: "Soy muy joven todavía, esperar un año no me afecta, puedo aprovecharlo para llegar mejor preparada mental y físicamente, a descansar más". La campeona de Europa en pista cubierta cree que hay deportistas de más edad a los que esta cancelación ha podido afectar mucho más, ya sea por su estado físico o por sus planes de vida.

Ahora Peleteiro entrena en el garaje de su casa de Guadalajara, donde vive sola con sus mascotas: "No lo llevo mal, estoy acostumbrada a estar lejos de mi familia y amigos de Galicia y aquí no tengo mucha vida social. Al fin y al cabo, los atletas nos limitamos a entrenar y a descansar para volver a entrenar", ríe confesando que su vida no ha cambiado tanto. Cree que esto también va a suponer un aprendizaje en las personas, aunque esté deseando que se termine: "Vivo queriendo que se acabe el día y eso me agobia un poco".

Me agobia vivir con esa sensación de querer que se acaben los días. Parece que no estoy aprovechando la vida y eso no me gusta...😞 Cuarentena acábate ya. — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) April 15, 2020

Durante la entrevista, la gallega también ha tenido tiempo de acordarse de su equipo de fútbol favorito: el Celta de Vigo. Peleteiro fue la elegida en marzo de 2018 para hacer el saque de honor en Balaídos en un partido contra el Málaga. "Es una de las cosas más importantes de mi carrera, sin exagerar. Después de ganar el Campeonato de Europa es lo segundo más importante que me ha pasado nunca", añade.

Ana Peleteiro es una de las grandes promesas del deporte y el atletismo español, y ejemplo de positividad y alegría en estos momentos en los que las competiciones deportivas han pasado a un segundo plano.