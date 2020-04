El agujero de la ciencia en España: un nivel de inversión de precrisis y recorte acumulado del 30%

"La ciencia o se cuida o se muere", aseguró el científico Luis Oro en una tribuna en el diario 'El País' antes de que el coronavirus se instalara en la sociedad española. Se refería, por entonces, a la necesidad de que la I+D española se reconstruyera para evitar un colapso mayor. La crisis del COVID-19 ha traído a colación precisamente la necesidad de blindar algo tan importante como es la ciencia porque solo ella es la que tiene respuesta ante una pandemia de estas dimensiones y sobre todo es ella la que generará un sistema robusto capaz de sostener un azote como el de ese virus.

¿Cuáles son las cifras de la inversión en ciencia en España?

Actualmente, la inversión en I+D en España supone el 1,24% del PIB. El problema es que en los países comunitarios la inversión es del 2,06%. El objetivo de la UE para 2020 era que esta inversión alcanzara el 3%, es decir, ni siquiera llegamos a la mitad de la inversión que había fijado el entorno comunitario.

Estamos por debajo de los principales países de la Europa occidental, Francia, Alemania e Italia. Tampoco hemos alcanzado la inversión previa a la crisis, ya que hemos encadenado varios años de recortes y bajadas y no ha sido hasta 2018 donde la inversión pública y privada ha subido un poco. Otro de los grandes problemas de la inversión en ciencia es que casi la mitad de lo que se presupuesta no se ejecuta, por ejemplo, en 2018 el Gobierno había presupuestado 7.000 millones de euros y finalmente solo se gastaron 3.288 millones.

Esto supone que estamos a niveles precrisis de inversión. El recorte acumulado desde el inicio de la recesión se sitúa en un 30%: en España se han dejado de invertir 20.000 millones de euros en ciencia. Esto provoca que hayamos ido hacia atrás y supone que miles de científicos y médicos o hayan sido despedidos o se hayan ido del país.

¿Qué valoración hacen los científicos?

Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas en España (COSCE), ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para hacer una valoración de la ciencia en España, sobre todo después de que varias organizaciones hayan firmado un manifiesto para poner en valor el papel de la ciencia durante esta crisis.

En este sentido, ha dicho que no "han tenido el reconocimiento necesario" y tiene que haber una mayor relación entre la "política y la ciencia". Además, apunta a que los recursos tienen que ser "muy importantes", pero "no son suficientes". De hecho, según ella, la ciencia lleva pidiendo "mucho tiempo" financiación y apoyo, incluso más allá de que se haya producido una pandemia de estas características. Aun así, deja un mensaje de ánimo: "Estamos a tiempo, hace falta un compromiso de la autoridades", que la ciencia sea continua y no coyuntural.