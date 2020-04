"Tebas defiende su negocio pero olvida que no es el jefe de los clubes, si no que es un empleado"

Como viene siendo costumbre 'dominguera', los Sanedrines especiales de los domingos llegan de la mano de Manolete, Santi Giménez y Tomás Roncero. Esta semana, en ‘El Larguero’, Álvaro Benito decidió volver a juntarlos para hablar acerca de la polémica que invade a la competición nacional por los test, la vuelta a la competición y las formas de tratar los temas actuales.

La actualidad futbolística, a pesar del parón, sigue sin cesar y es por eso que nuestros analistas hablaron acerca de la polémica semanal, la aplicación de los test a los futbolistas de LaLiga: "A mí me parece que la polémica de los test no ha hecho más que empezar (...) Se ha demonizado a Tebas y no falta razón para demonizarle. Aunque no es el único que debe ser demonizado", dijo Santi Giménez sobre las formas y el apresuramiento de LaLiga para aplicar los test a los jugadores cuando hay más gente que los necesita.

Seguidamente, el mismo Santi Giménez envió un mensaje al presidente de la competición local, el cual considera que "defiende su negocio pero olvida que no es el jefe de los clubes, si no que es un empleado".

'Manolete', también utilizó 'El Sanedrín' de este domingo para recordar que "por encima de la pelotilla está la salud". Roncero, por su parte, habló de la fecha de la vuelta de la competición local: "Yo creo que es normal programe la posibilidad de regresar (...) Para junio, creo que tendremos Liga. Creo que podremos ver fútbol este verano", sostuvo el periodista del Diario AS.

Para finalizar, Santi Gimémez opinó acerca de cómo se está tratando todo el tema de los test desde LaLiga, que quería hacerlos cuanto antes para volver a los entrenamientos: "Me parece que debemos tener más sensibilidad. No se pueden gastar pruebas con personas asintomáticas, por muy futbolistas que sean", concluyó diciendo.