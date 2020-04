Feliciano López: "El tenis a puerta cerrada no creo que sea un producto muy vendible"

Este domingo pasó por 'El Larguero' Feliciano López, tenista y director del Mutua Madrid Open, para presentar en 'El Larguero' el Mutua Madrid Open Virtual Pro, torneo de videojuegos que disputarán muchos de los mejores tenistas del circuito ATP.

Entre ellos estarán Rafa Nadal, Carla Suárez, David Ferrer, Andy Murray, Caroline Wozniacki, Diego Schwartzman o Angelique Kerber, entre otros, disputarán un torneo en el que habrá de premio 150.000 euros para cada ganador, uno al torneo masculino y otro al femenino.

📻🎾 @Feliciano_Lopez, en @ElLarguero



😷 "Mi madre es enfermera, con los pocos medios que han tenido en muchas ocasiones yo ya tenía asumido que cogería el #COVID19"



💔 "La gente no se da cuenta que detrás de cada fallecido hay un drama personal distinto" pic.twitter.com/swoZkjC50n — El Larguero (@ellarguero) April 26, 2020

Además, Feliciano explicó que el torneo tiene también un fin benéfico. "El torneo hará una donación para la lucha contra el COVID, a un banco de alimentos en la Comunidad de Madrid. Eso aparte del dinero que va a los premios del torneo".

Además, Feliciano hizo una reflexión acerca de la situación actual generada por el coronavirus, la cual ha vivido muy de cerca, pues su madre es enfermera y ha pasado la enfermedad. "Tenía muy asumido que trabajando de enfermera y con los pocos medios que han tenido sabía que lo pillaría. Pero hemos tenido suerte, no ha tenido problemas respiratorios graves. Ya dio negativo y ha vuelto a trabajar".

"Trabaja en el Hospital de Getafe y ha sido horrible, horrible... no tenían el material necesario para protegerse, como en todos los hospitales. Ahora la cosa está más tranquila, las UCIs por lo que me cuenta están menos colapsadas, pero te cuentan cosas estos días que no te lo crees. Cosas que dices 'no puede ser verdad', pero sí son verdad", añadió.

Y cómo no, habló de tenis y de las opciones de que vuelva a jugarse esta temporada y, sobre todo, en verano. "Lo veo muy improbable. Soy una persona positiva, quiero creer que en julio sale un fármaco que los enfermos de Covid se recuperen mucho más rápido. Pero la realidad es que el tenis se juega en todos los continentes y somos jugadores de todos los países y si esto se abre se tiene que abrir para todos igual. No sería justo que se habrá el circuito y yo pueda competir y alguien de Estados Unidos no pueda hacerlo".

Además, comparó la situación del tenis con el fútbol. "Los derechos de televisión en el fútbol son los más importante, quieras que no salvas la temporada. El tenis a puerta cerrada, en mi opinión personal, no creo que sea un producto muy vendible".