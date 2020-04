Raquel Yotti: "En dos semanas tendremos información muy útil para tomar decisiones"

Este lunes se ha puesto en marcha la macroencuesta de seroprevalencia que nos va a permitir saber el grado de inmunización de la población española frente al Covid-19. 36.000 familias han sido seleccionadas al azar para representar el estado de salud del país en esta pandemia.

“El estudio empieza hoy, el total de participantes se irán incluyendo a lo largo de las próximas dos semanas esto quiere decir que en dos semanas tendremos información que habrá que analizar y podremos empezar a comunicarla, pero el estudio no termina ahí, va a continuar durante los siguientes dos meses porque cada uno de los participantes va a ser estudiado en tres ocasiones”, ha señalado en 'Hora 25' Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III y responsable de este macroestudio.

Yotti ha explicado que se realizan varias pruebas a los participantes no sólo para hacer un seguimiento de los mismos sino para ser lo más exactos posible. “Puede ocurrir que en la primera visita la persona no tenga anticuerpos bien porque aun no haya tenido contacto con el virus o porque le hayamos hecho el estudio de una manera precoz y no haya dado tiempo a que desarrolle esas defensas. Si vamos a verle de nuevo a los 21 días le damos tiempo a que haya desarrollado esos anticuerpos o bien a que en ese periodo haya tenido contacto con el virus”, dice la experta.

La investigadora sostiene que este test masivo va a otorgar “información muy útil para tomar decisiones”, aunque esto no significa que se vaya a dar marcha atrás en decisiones ya tomadas basándose en los resultados del estudio. "Qué circunstancias harían que tuviéramos que volver atrás no serían los datos que encontráramos en este estudio sino el ritmo de contagios y otra serie de indicadores", dice la investigadora, que cree "importante desmentir que este sea el único dato que se iba a utilizar para la desescalada. Este estudio permite conocer la verdadera magnitud de la epidemia".

Yotti ha aclarado que este estudio trata de ser “una foto global para toda la población española”, por eso no está diseñado para sectores o colectivos concretos.

Xabi Brice, su pareja, Laura, y su hija de dos años y medio, son una de las 36.000 familias seleccionadas. Nos ha contado cómo se ha enterado a través de un SMS del servicio navarro de salud. Ahora está a la espera de que les comuniquen desde su centro de salud cuándo se les realiza la prueba.