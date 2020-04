Ahora todos parecen estar muy preocupados por si este mes de agosto podrán ir a la playa a bañarse. ¿Escucháis las olas? Todos quieren estar ahí, tomando el sol y disfrutando de un baño fresquito y purificador. ¿Qué sonido más relajante, verdad?

Pero creo que equivocamos la pregunta. No debemos preguntarnos si podremos o no ir a la playa nosotros, si no si podrán ir a la playa alguna vez, este año o cuando sea, miles de personas que tal vez podrían morir si no nos comportamos como dios manda. No pensemos en nuestro agosto, y pensemos mejor en los agostos futuros que aún merecen vivir miles de personas que, todos juntos, podemos impedir que se contagien. ¿Qué más da tu agosto, oyente? Pensemos en los agostos de ellos.