Bruna Cusí, saludad a la nueva reina (de los lagartos)

Comedia romántica, humor absurdo, ciencia ficción y folclore se mezclan en el tercer largometraje de los Burnin’ Percebes, el dúo de directores formado por Juan González y Fernando Martínez. Una madre soltera que vive solo un amor de verano con un joven extraño ve cómo todo cambia cuando la nave no recoge este hombre de otro planeta. Esa es la propuesta en poco más de una hora de ‘La reina de los lagartos’, una marcianada divertida y reflexiva rodada en Super8. La cinta se podrá ver en Filmin del 1 al 10 de mayo dentro de la edición online del D'A Festival de Barcelona. Está protagonizada por Javier Botet y por Bruna Cusí, Goya a mejor actriz revelación por ‘Verano 1993’. Charlamos con la actriz de su nuevo cometido en el mundo y todos sus proyectos.

Lo primero, ¿cómo estás y cómo llevas el confinamiento?

Estoy bien, me he acostumbrado un poco a la rutina del día a día. Hacer deporte, estudiar… Lo que más me preocupa es la desescalada y cómo nos afectará profesionalmente, los protocolos de rodaje, cuando volveremos a hacer teatro. Todo esto si lo pienso, me angustia un poco más. A veces aburrida y con ganas de salir a la calle.

Es difícil etiquetar ‘La reina de los lagartos’, esta marcianada de los Burning Percebes, ¿cómo fue cuando leíste el guion?

Es que no me llegó ningún guion -risas-. No existía un guion con diálogos, eso no llegó a existir nunca. Sí me enviaron una especie de tratamiento o de argumento de toda la película, escena por escena. Estaba muy bien escrito y era muy inspirador, porque yo basé todo mi personaje y lo que luego hice improvisando en ese tratamiento. Como trabajamos a través de improvisaciones, antes de hacer una escena tanto Nando como Juan nos contaban bien lo que querían que sucediera.

¿Sobre qué reflexiona? ¿Qué dice esta relación de verano?

Reflexiona sobre varios temas. Está el tema del amor moderno y las relaciones. Antes quizás el amor romántico estaba previsto para toda la vida, y ahora no, esto ha cambiado hasta nuestras mentes. Mi personaje, el de Berta, después de haber tenido una relación y una hija, se ha encontrado soltera, ha tirado para adelante y ahora lo único que se plantea son relaciones cortas en las que ella pueda disfrutar y que tienen un final. También creo que reflexiona sobre el hecho de tomar decisiones. De cuando podemos tomar decisiones y de cuando la vida no nos deja hacerlo, de cuando las cosas ocurren y hay que asumirlas. Para mí fue muy importante este tema y está resumido en, por ejemplo, la conversación con su madre. Le obliga a que la niña haga la catequesis, no ha podido decidir eso, igual que no ha podido decidir qué pasa con este extraterrestre. Esta es la contradicción y lucha del personaje.

Por otro lado, con lo que está pasando ahora, el personaje ve ante sus ojos cómo se desmorona la humanidad y llora ante eso. Esta cosa apocalíptica que llevamos unos años ya acostumbrándonos, se huele durante toda la película.

Apocalíptica pero castiza, también está en la peli ese costumbrismo con la mezcla de comedia romántica y ciencia ficción…

Sí, han jugado con varios elementos. Lo primer hacer que las interpretaciones fueran naturalistas o costumbristas/realistas, grabando en super 8, con la improvisación, rodar con la espontaneidad… Luego con el tema de la música. La banda sonora es muy importante en la película, le da el tono de verbena o de Semana Santa, esta cosa de religiosidad, de fiesta. Y también la fábula de la ciencia ficción. Estos tres elementos se complementan y sale ‘La reina de los lagartos’.

Decías que no había guion, casi todo improvisado, como actriz, ¿cómo llevas esto?

Los actores y actrices más jóvenes estamos más acostumbrados a improvisar. También es verdad que una improvisación necesita tener muchas reglas y límites. Tanto en el caso de Carla Simón, como en el de Juan y Nando, estos límites y estas normas estaban muy marcadas. Si no, como actriz, te da demasiada libertad y una actriz necesita inspiraciones parra acogerse y poder trabajar. Yo lo disfruto, porque estás viviendo las cosas como actor y de alguna forma, haciendo un guion. Te permite ser más creativo a nivel de ideas y estar más abierto a las reacciones que suceden. Es diferente frente a un guion ya escrito donde tienes que encontrar libertad para interpretar. En este caso es a la inversa, tienes muchas libertad pero tienes que encontrar lugares donde agarrarte para escribir junto al director la historia.

¿Cómo fue el rodaje? Fue en 10 días, en super 8…

Sí, unos 10 días. Me dijeron: vamos a rodar esto en una semana. Y yo pensé, no va a ser así. Luego me llamaron y fuimos grabando pequeños bloques del inicio o del final, que se grabaron más adelante. Con los Burning ya había trabajado en Ikea 2, que hice una escena, y estaba acostumbrada a esta forma porque habíamos trabajado en los Vengamonjas, habíamos hecho sketches. Esta forma más punky de hacer las cosas, con equipos pequeños, en la que tú como actriz también te conviertes en tu propia maquilladora, modista… participas en más cosas. Somos un grupo de amigos haciendo algo que nos apetece, y por tanto, no existe tanto la jerarquía, es un trabajo más colectivo que a mí me gusta mucho y espero no dejar de hacer nunca. Tenemos los rodajes más convenciones, pues este es más personal y artístico.

Vivimos en una industria polarizada, entre producciones más grandes y cine más de autor, ¿qué papel pueden jugar los actores jóvenes en este cine, que sois los que estáis participando más?

En general, las propuestas más arriesgadas y más independientes suelen ser de gente joven, de directores jóvenes… Yo creo que no se atreven a proponer este tipo de trabajos a gente más mayor y que les digan que no. Aquí abriría una puerta, porque conozco a actores y actrices de más edad que estarían dispuestos a lanzarse a la piscina en proyectos más locos. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Como el futuro es tan incierto, no sé qué pasará con el pequeño cine. Obviando ya los protocolos que se van a tener que llevar en un rodaje, no sé si esto se va a poder asumir en producciones más pequeñas. Creo que hasta tendría que haber un poco más de ayuda, buscar una forma de que el cine independiente no muera también en esta pandemia. Pero también forma parte de una generación, no creo que se extermine de por sí, yo estoy creciendo con los Burning Percebes o con Carla, hay muchos directores jóvenes que están haciendo el cine de nuestra época, eso va a evolucionar y va a seguir con nosotros para siempre. Vamos a crecer juntos, tengo esa idea con los directores de nuestra generación.

Además de ‘La reina de los lagartos’, has hecho ‘Ardara’, estuviste en la serie ‘Instinto’, hace poco en ‘Hogar’, la película de los hermanos Pastor en Netflix, por ahí alguna más pendiente, ‘Mía y Moi’, ¿cómo vas combinando proyectos?

Esa es la magia de nuestra profesión. Estuve rodando el verano pasado en Budapest la segunda temporada de ‘El alienista’ con actores de la talla de Daniel Brühl, Dakota Fanning… Todo es un aprendizaje, una gran producción te facilita muchas cosas. Eso es lo bonito, aprender de gente de mucha categoría. Para mí es necesario estar en todo, es lo que me completa como actriz. Estar en una cosa más comercial y luego irte a otra más personal o independiente e ir aprendiendo de cada cosa, y tener un lugar en cada proyecto. Luego tengo ‘Mía y Moi’, una película de Borja de la Vega, que la vi el otro día en casa. Hicimos un miniestreno. Me gustó muchísimo, nos ha hecho un regalo a los actores, es una película de personajes, de interpretaciones, estamos todos muy bien, y lo digo yo que soy muy exigente conmigo misma.

Lo bueno es que la vamos a poder ver pronto si está ya hecha

Sí. También rodé en diciembre y enero ‘La vampira del Raval’, un proyecto muy interesante, en blanco y negro, todo era escenografía, no había espacios reales. Justo hablé con el director, está terminada, iba a ir a un festival pero finalmente no ha podido. También estaba en un rodaje que se ha parado, y no sé cuándo se podrá retomar, pero con muchas ganas.