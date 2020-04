La vida corriente

A veces uno, incluso si es presidente del Gobierno, sobre todo si es presidente del Gobierno, necesita de las preguntas para traducir las ideas que quieres instalar. Habló Sánchez tantas veces de nueva normalidad que cuando llegue a producirse nos parecerá ya vieja. Tuvo que ser en una de las preguntas cuando dejó de hablar con la idea preparada y bajó al campo de los hechos concretos. Casos concretos.

El confinamiento nos ha puesto ante el espejo. En un sentido metafórico y literal si uno es Pablo Casado. Descubrimos en el súper que nuestras primeras compras serían el papel higiénico y luego, al ver que la cosa se alargaría, serían el vino y el chocolate. Donde se formen las primeras colas en cuanto puedan ir abriendo los comercios tendremos otra foto de lo que nos preocupa. Y será por eso, porque nos vemos en el espejo, que los que más revuelo notaron ayer fueron peluqueros y peluqueras.

Las peluquerías, las terrazas, los bares... esto no va a ser como era, pero al menos puede empezar a parecerlo un poco con el calor, que es el otro elemento que entra en juego. Se dijo primero que ayudaba a combatir el virus. Luego que no. Ahora no está claro. Quizá sí.

Viene un fin de semana -incluso de puente, aquellos que lo tengan- de buen tiempo. Y aunque eso pueda frenar al virus lo que no acelera son las fases. Ese buen tiempo habrá que seguirlo viendo por la ventana y disfrutarlo sólo un pequeño rato, un paseo o unas cuantas carreras. Hasta que llegue no la denominación genérica de nueva normalidad, sino las cosas tan concretas como los abrazos, las terrazas, las paellas también. Todo eso que no necesitaba de nuevos nombres. Nos valdrá -con la distancia y las mascarillas que hangan falta- con poder volverlo a llamar nuestra vida corriente.