Jesús Calleja: "Ya he visto a Pedro Sánchez desescalar"

Desde ayer a las 6 de la tarde conocemos el planning de desescalada, las distintas fases que hay que superar hasta llegar a la llamada " nueva normalidad". Es verdad que este sábado se podrá salir a pasear y a hacer deporte de forma individual. Pero a partir del lunes se podrá ir a la peluquería, ojo, con cita previa. Un asunto no menor y que para algunos era casi una cuestión de Estado. “Cuando llegue a la televisión me dieron dos premisas: que me debía quitar mi primer apellido que era Gonzalez y que me debía dejar el pelo largo. Después con el tiempo se ha quedado en una media melena. Pero ahora ha crecido y para el lunes ya tengo la hora pedida”, nos confirma el aventurero Jesús Calleja . Y sabe de lo que habla porque Calleja fue peluquero “Trabajé 10 años de peluquero porque era el oficio de media familia pero no me gustaba. Lo que hacía era trabajar por temporadas en la peluquería para conseguir dinero para mis viajes”

Acostumbrado a viajar buena parte del año no recuerda una temporada en la que haya estado tanto tiempo en casa. “Me he puesto a cocinar y a hacer jardinería. Vamos, que he empezado a ver cómo sería una jubilación”. Las noticias que conocimos ayer le han llenado de alegría porque “ya tenemos calendario y se ve la luz al final de este túnel. Es verdad que soy muy optimista y soy de los que creo que las buenas noticias hay que buscarlas siempre. ¡Qué manía con las malas noticias!

Ha celebrado sus 55 años en confinamiento, el pasado día 11, y reconoce que estos días nos los lleva mal del todo. “Algo de experiencia tenía porque cuando estamos en ochomiles las expediciones son de unos dos meses y el 80% del tiempo estamos en una tienda de campaña de un metro cuadrado donde ni te puedes poner de pie, donde no te lavas y donde duermes al lado de un guía al que le huelen los pies que no veas” .

Algunos pilotos del Dakar estos días están recordando la gripe fuerte algunos participantes pasaron en la última edición pero Jesús Calleja desmiente que haya pasado el COVID19 cómo se ha indicado en algún sitio.“Lo hemos comentado entre nosotros pero algo como en medio broma recordando esa gripe con síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Pero yo no lo he tenido, no lo he pasado y lo tengo claro porque lo puedo certificar”

En 2014 Jesús Calleja sometió a al presidente del Gobierno Pedro Sánchez a dos retos en su programa “Planeta Calleja”: primero,el descenso de un aerogenerador de 70 metros de altura y segundo la escalada del Peñón de Ifach. “No eran retos fáciles, eran los dos complicados. Hizo correcta la escalada y la desescalada la resolvió bien. Si nos saca de esto como hizo esa desescalada podemos estar contentos”, nos dice Calleja