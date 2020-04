D'A Film Festival: así es el certamen online de cine de autor

Meses de trabajo, películas cerradas, jurados comprometidos, instalaciones preparadas, papeleo, dinero, subvenciones, entradas vendidas, artistas confirmados... Es la pesadilla que asola a muchos festivales de cine en nuestro país -y en todo el mundo-, que han tenido que tomar decisiones drásticas, en tiempo récord, en esta crisis del coronavirus que ha paralizado a todos los sectores artísticos y económicos.

Uno de los primeros en dar un paso adelante fue el D'A Film Festival, que se ha convertido en el primer certamen de cine que tiene lugar durante la pandemia y que ha cambiado su fisonomía. Iba a ser presencial, en distintas salas de cine de Barcelona y ahora, desde este 30 de abril, será un festival online, que podrá verse desde todo el mundo a través de la plataforma Filmin. La inauguración corre a cargo de la película Habitación 212, de Christophe Honoré, protagonizada por Chiara Mastroianni. Uno de los grandes nombres del cine francés. También destaca la retrospectiva de la cineasta austriaca, Jessica Hausner, o las películas de Arnaud Desplechain o del cineasta chino Lou Ye.

El D'A es un certamen que busca atraer al cine de autor que pasa por los grandes festivales europeos, como Cannes, Venecia o Berlín; pero también impulsar a autores menos conocidos. Para ello tiene la sección "Talents", donde se descubren cineastas de todo el mundo. Sección competitiva con un jurado compuesto por José Luis Cienfuegos, Belén Funes y Javier Giner. Hablamos con su director, Carlos Ríos, horas antes de que se inicie este certamen.

Sois los primeros en adaptaros a la nueva situación de confinamiento, ¿cómo ha sido llegar a esta decisión?

La decisión se tomó rápido, cuando a mediados de marzo se fue complicando la situación y en prácticamente un día tuvimos que tomar la decisión entre anular, posponer que no queríamos para no complicar más la agenda del país y la agenda de festivales. Así que valoramos una opción C, que era una edición online. Hablamos con Filmin, que abrió sus puertas de par en par y en una semana comprobamos que podíamos salvar un 70 por ciento de la programación, 45 largometrajes y 20 cortometrajes, y ya ahí enunciamos que el D’A Festival de Barcelona iba a hacer una edición online. Fuimos los primeros en España y uno de los primeros en Europa

¿Qué se deja atrás? ¿Qué cosas nuevas aparecen con este nuevo formato?

Perdemos muchas cosas, evidentemente, es un festival que se organizaba en vivo en las alas que colaboraban en el festival. Perderemos compartir el cine con amigos, con otros espectadores, compartir las películas con los autores, los turnos de preguntas y respuestas. Evidentemente, perdemos inauguración, la clausura, las actividades paralelas, conciertos y demás. Pero estamos contentos porque el objetivo era salvar el trabajo realizado durante más de ocho meses y salvar la programación, dar la oportunidad de que todas las películas que teníamos cerradas se pudieran ver. Y en este caso, ahora, más allá de la ciudad de Barcelona. Ya no solo el espectador de Aquí puede ver las películas sino que todos los amantes del cien del Estado Español. Con sus horarios, sin limitaciones de horas, de espacio, se puede disfrutar de aire fresco en su pantalla.

¿El hecho de que sea online va a acercar este cine de autor a un público más amplio, más generalista?

Independientemente de lo que podamos definir como cine de autor, el festival cuida ese cine, esos directores con recorrido internacional, esas películas que vienen de los grandes festivales y nuestra apuesta por el nuevo talento. En el D’A la apuesta por ese tipo de autor es fuerte y creo que es positivo que después de 42 días de confinamiento, hay muchos espectadores que ya tenían cribadas las películas que querían ver y ahora tienen la oportunidad de acercarse a otro cine y ampliar esa mirada.

Va a ser un cambio de paradigma esto que estamos viviendo en el coronavirus? ¿Cómo va a afectar al cine de autor? ¿Los directos que venían a participar con sus películas se lo han tomado bien?

Son momentos de cambio, son momentos de adaptarnos. Muchos directores, directoras, distribuidores, los agentes internacionales, los productores han visto y han entendido la situación y era importante adaptase a ella. Muy a nuestro pesar y la situación se alargará más y no sabemos cuándo van a abrir los cines, esperemos que pronto. Pero hemos entendido la situación y el resumen es que todos queríamos que las películas se pudieran ver y no estuvieran encerradas a la espera de recuperar la libertad. Ahí hemos trabajado juntos. Ahora mismo el cambio va a ser el que muchos festivales van a adaptarse a esos cambios y eso provocará nuevas formas de estrenos y una nueva manera de trabajar.

Cannes, Venecia y San Sebastian dicen que no se ven haciendo un festival online… ¿tendrán que pasar por el aro?

No sé si están inamovibles. Los grandes festivales, también los de categoría A como Cannes o Venecia, son grandes plataformas de promoción de películas y de estrenar películas a nivel internacional con el efecto que tienen. Pero todos nos tendremos que adaptar y ahora mimos, hasta que no podamos recuperar la normalidad, seguro tuve todos tendrán una línea online. Todos van a ir jugando a tener una parte de la programación o toda de manera online.

¿Qué propuestas más destacadas están en este festival?

Siempre cuesta destacar películas, pero me gustaría citar la retrospectiva de Jessica Hausner, que es una oportunidad para conocer toda su obra y también us última película, Little Joe. Después las películas de Christophe Honoré, Werner Herzog, Desplechain, Lou Ye, y acercarse también, ahora que no hay limitaciones de horarios, a la sección telents, que es la sección competitiva, que mantenemos el premio y el jurado. Son 13 películas de nuevos talentos, primeras y segundas obras y tenemos una cosecha espectacular, con una de las secciones más equilibradas de los últimos años. Por supuesto la apuesta por el cine nacional con películas de los talentos de este país.