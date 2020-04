Simona Levi: "Invertir dinero en una información es un negocio y, por lo tanto, se debe poder regular"

Simona Levi, es activista y fundadora de la plataforma X-net, una organización que se dedica a la defensa de derechos digitales y la democracia en la era digital. Desde esta plataforma han propuesto una legislación contra los bulos y la manipulación informativa en internet. Su propuesta se basa en una cosa fundamental: quien paga por un contenido no ejerce la libertad de expresión sino negocio, y el negocio de la información tiene la obligación de explicar la verificación. "No es crear un ministerio de la verdad, pero sí aplicar requisitos de verificación como las fuentes y el etiquetado en fotografías", asegura Levi.

También se ha referido durante la entrevista al origen de las mentiras en Internet. Simona Levi las desliga de lo que ella llama los Donnadie. "En su mayoría, el origen principal de las mentiras sistémicas son los partidos políticos y la estructura en torno al poder de la política. Las mentiras que se difunden por las redes son las que hacen negocio. Nuestra propuesta es no tocar la libertad de expresión, sino a quienes hacen negocio con las mentiras", asegura.

Escucha la entrevista completa a Simona Levy en 'Hora 25':

"Nos quedamos muy impresionados con la pregunta del CIS que decía que si no queremos bulos habría que limitar la libertad de expresión. Cuando el legislador, y no hablo del español, ve que la propaganda se nos va de las manos con la escuela de Bannon y Trump, se gira hacia la libertad de expresión (...) Nosotros creemos que las mentiras de la gente común, los bulos que nos podemos creer, no son los que cambian la historia de la democracia. Si queremos defender la libertad de expresión y defendernos de los bulos, hay que separarlo del negocio"

"Las mentiras que hacen daños siempre son institucional o tienen dinero de por medio. Casi siempre están detrás los partidos políticos (...) La inversión de dinero nos hace decir que cuando esto pasa, es un negocio, y por tanto se puede y se debe regular"

"No se puede aplicar los códigos deontológicos solo al periodismo, sino para cualquiera que invierte dinero en un productor de comunicación"

"El propio periodismo explica las verificaciones mínimas: sin fuente es una fake news y si solo tiene una, es un altavoz de una fuente. Tener muchas fuentes es un índice de veracidad. Cuando no hay dinero ni cobrado ni pagado, es libertad de expresión. Si hay una inversión o si es una institución, esto se tiene que verificar. Nosotros solo cruzamos el tipo de mentiras que identifica el periodismo, como manipular una estadística, el número de fuentes, la foto utilizada... Pedimos que todo esto aparezca estipulado en la información como si hablásemos de la industria alimentaria"

"La información que nos tragamos debe estar etiquetada para saber si nos tragamos publicidad, contenidos patrocinados para hablar bien o mal de alguien... Esto debería aparecer al final de la información"

"Es falso decir que nosotros no verificamos. Es como si te mandan a comprar pan sin gluten y en el supermercado no hay etiquetas"