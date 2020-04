Tanta serie y tanta leche

Y os voy a presentar a un hombre que lo está pasando realmente mal. No sabe qué hacer, porque ya ha visto todas las series de todas las plataformas. Lorenzo García, buenos días.

Buenos días

Ha visto todas las series

Todas

De Netfllix...

Sí, de Netflix, de HBO...

Todas

De Prime Video, de Movistar, de Filmin, de SKY TV, RAkuten, Todas.

No le queda ninguna.

Ninguna, hasta Disney+. No me queda ninguna serie por ver. Ahora no sé qué hacer.

¿Vive usted solo?

No, con mi familia.

¿Ha probado hablar con ellos?

No, coño, ¡cómo voy a hablar con ellos!

Hombre, no.

Cómo voy a ponerme a hablar con mi familia.

Ahora tiene tiempo.

Ya, pero, ¿de qué hablo?

De muchas cosas, porque...

Espere, espere, que acaban de colgar una nueva temporada de 'God guan for guais'.

La madre que te parió.

Oyentes, dejaos de tanta serie y hablard uyn poco con la familia, leches