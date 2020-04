"Prefiero pensar que soy un caso raro a que esta enfermedad vuelve cada mes y medio"

“El COVID 19 puede tener similitudes con otras enfermedades que conocemos pero estamos ante algo nuevo. Y ahora tenemos más incertidumbres que certezas”. Estas son palabras de Jacobo Cabañas, Jefe de sección de Cirugía General y jefe de Estudios de Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El doctor Cabañas escribió ayer en su cuenta de twitter @JacoboCabanas un tweet donde planteaba alguno de los interrogantes que hay en torno a esta enfermedad. Decía: "Es posible la reinfección por #COVID19 ? ¿O es reactivación de virus latente? ¿Sirven las pruebas serológicas para algo?.

La historia médica del Doctor Cabañas comienza a mediados de Marzo, un cuadro clínico leve, pero da positivo. Mantiene el aislamiento hasta finales de mes donde vuelve al trabajo al dar negativo y estar, teóricamente, curado. “Soy de los que está en la atención a enfermos de coronavirus y hasta me ofrezco para participar en un estudio de plasma como tratamiento para pacientes. Para eso me hacen pruebas y di negativo”. Ya en Abril una prueba posterior le ratifica que tiene anticuerpos, es decir, que ha pasado la enfermedad y en teoría, sólo en teoría, no debería volver a tenerla. “La sorpresa llega a partir del 25 de Abril cuando empiezo con síntomas de faringitis. Voy a peor, sobre todo por la tos, hasta el punto que me dicen que me vaya a casa”, nos dice el doctor Cabañas. Y al irse y repetirle los PCR da positivo. “Al dar a conocer mi historia hay gente que se ha puesto en contacto conmigo pero no todos los casos son iguales. Yo he estado con la enfermedad mucho tiempo, más de 40 días, y a todo el mundo no le han hecho la prueba. Y es verdad que puede ser que algún resultado esté mal pero en mi caso son dos pruebas distintas en dos laboratorios distintos en días distintos. Lo que está claro es que en ningún momento yo me he librado del virus”

Sobre lo que nos queda el doctor Cabañas lo tiene claro. “Hay que ser prudente. Se puede pensar que yo soy el anómalo, el caso raro. Pero desde luego, frente a un adversario del que desconocemos mucho lo más razonable es ser prudente y que nadie se confíe. Prefiero pensar que soy un caso raro imaginar que estamos ante una enfermedad que puede volver cada mes y medio”