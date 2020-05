Fernando Savater: "La salud es un bien que hay que consevar, pero no es el valor máximo ni el único"

Fernando Savater no se aburre en este confinamiento, como aficionado a la lectura y al cine que es, se ha leído y visto todo lo que ha podido. "Estoy agotando las reservas, solo me va a quedar el diccionario por leer", nos ha contado en broma. Savater está deseando recuperar la normalidad, lo que todos echamos de menos. "La normalidad de poder salir, ir a donde queremos, disfrutar de los espectáculos, reunirnos con los amigos y abrazar a quien queremos. Esa es la normalidad que quiero, sé que durante un tiempo vamos a tener una anormalidad, pero eso de la nueva normalidad no existe".

No estamos en guerra ni estamos ante un enemigo

El cofundador de UPyD considera una tontería y un invento del Gobierno eso de que estamos en guerra. "Tonterías, justificaciones para que nadie pueda protestar. En Estado de guerra se fusila al que protesta. Esto es un fenómeno natural, como cuando hay un terremoto o una inundación. Aquí no hay un enemigo con el que se pueda pactar, aquí estamos ante un fenómeno natural contrario a nuestra salud e intereses. Preguntado precisamente por la salud, Savater considera que "es un bien que hay que conservar, pero no es el valor máximo ni el único". A veces lo primero es la solidaridad, el sentido del deber y la propia libertad, añade el filósofo. "Si la salud fuera lo primero siempre, los sanitarios podrían haberse quedado en casa y no arriesgar su salud". Savater considera que el Gobierno debería tener en consideración más a la oposición y no polarizar. "No todo el mundo está movido por oscuros y sucios intereses frente a quien tiene siempre la razón y se considera portador de la verdad".