UGT y CCOO piden dignificar el salario para los precarios que "han mantenido el latido del país" en la crisis

Los líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han pasado por los micrófonos de la Cadena SER. El riesgo de contagios ha obligado a suspender las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo, día de los trabajadores, a pesar de que el futuro de nuestro mercado laboral afronta una tormenta sin precedentes. Desde UGT y CCOO exigen que Europa dé un paso al frente y active una palanca de inversión para salir de esta crisis con mejores empleos y sociedades más cohesionadas, y creen necesaria una alternativa al modelo liberal de sociedad.

El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha querido dejar claro que una crisis de estas características debe poner de relieve la importancia de la inversión en los servicios públicos. "Se ha puesto también de manifiesto la importancia del trabajo de algunas personas hasta ahora invisibles como las cuidadoras en residencias están ganando 950 euros. Este es el tema de fondo y el mayor homenaje que les podemos hacer es pagarles bien", ha dicho.

Los sindicatos continún negociando con el Gobierno sobre los ERTE: "Estamos desde hace dos semanas intentando llegar a acuerdos. Si hemos invertido para que los ERTE sean el instrumento para recuperar a las empresas, en este proceso debemos mantenerlos para que la incorporación se vaya haciendo según la demanda del consumo".

Unai Sordo pide una auditoría en las residencias tras la crisis

El líder de UGT ha pedido inversión pública y ayudas al consumo en el proceso de deshibernación económica. Reconoce Álvarez que el plan desescalada está pensado para acabar con el virus y "eso es lo que tiene que hacer". "El 99% de las personas no tenemos conocimiento para saber qué hay que hacer respecto al virus. Hay que seguir las indicaciones de los científicos. No podemos no ser conscientes de que esto hay que hacerlo bien. Hay que imponer rigor científico, todo mi soporte al equipo que lidera Fernando Simón.

En la misma línea se ha manifestado el líder de CCOO, Unai Sordo. "Es una situación sin precedenctes. Con esta crisis queda más patente reivindicar el papel del trabajo para conformar una sociedad.

"Los sectores más precarios han mantenido el pulso del país"

Los sectores más precarios han mantenido a flote los servicios esenciales en esta crisis sanitaria. "Es una paradoja. En un momento en el que se ha parado el país y sectores que se les llamaba poco cualificados han mantenido el latido de este país y nos han permitido sobrevivir. Tiene una parte de reivindicación porque cobran salarios que ni de lejos llegan a mileuristas", ha dicho.

Sordo ha pedido una auditoría para valorar si los servicios de cuidado en residencias debe pasar a formar parte de lo sectores públicos. "Habrá que valorar si ha habido deficiencias en el sector privado y sería pertinente llegar a un gran consenso para que todas las actividad que tiene que ver dependencia tenga una dignificación de su salario", ha afirmado.

El líder de CCOO ha defendido una desescalada compatible con la recuperación económica pero reconocer que no tiene criterio científico para saber cómo debe producirse: "Parece que en este país todo el mundo es especialista. Yo no tengo criterio para definir si este es el plan adecuado porque nunca hemos vivido esta situación".

Nuevo plan de estabilidad

El Gobierno presenta el nuevo plan de estabilidad que debe haber remitido ya a la Comisión Europea, que incluirá el nuevo cuadro macroeconómico y las previsiones del Gobierno que ha tenido que revisar por el impacto del COVID-19 y que serán la base de los primeros presupuestos de España tras la llegada del virus.

Descalabro del PIB

Esas cifras que conoceremos hoy recogerán el descalabro sin precedentes que confirmó el jueves el INE en un primer avance de la recesión a la que nos ha empujado la parálisis del virus. En sólo dos semanas, la pandemia provocó un desplome de nuestra economía del 5,2% del PIB.