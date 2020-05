La gente toma la calle, por horas

En la Visión hemos hablado de este día en el que podemos salir a hacer deporte, entre las 6 y las 10 de la mañana. Y las 20 y 23h. Los mayores de 70 años pueden pasear, entre las 10 a las 12 de la mañana y las 19 y 20h.

Hemos hablado con Pilar Lozano de Huelva, tiene 83 años y no sale de casa desde el 11 de marzo. Pese al confinamiento ha mantenido activo el club de lectura que coordina en la Biblioteca de Huelva. Lo hacen por notas de voz, en whatsapp. Pilar tiene 4 hijos, que le llevan la compra y la atienden. Ella es una mujer muy activa, que va a nadar 3 veces a la semana, y mantiene una vida social muy activa. “Me siento una privilegiada en este encierro. Tengo una vivienda cómoda, a mis hijos que me atienden. No dejo de pensar en las familias que lo están pasando peor”. Va a salir a pasear hoy, por primera vez. Espera encontrarse con alguna de las amigas con las que comparte desayuno y lecturas…Aunque sea para saludarse de lejos. Por cierto que el siguiente libro del Club de Lectura de Pilar y sus amigas es “El extranjero” de Albert Camus. Escuchar a Pilar ha sido una buena dosis de energía y buen rollo para empezar el día.

Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para reanudar la actividad judicial, después del estado de alarma. Una de las medidas es mantener, por primera vez en la historia, los juzgados abiertos entre el 11 y el 31 de agosto. Medida que según, Rosana Diez Garrido, presidenta del Colegio de Procuradores de Cantabria es “puro maquillaje” porque no va a solucionar el atasco endémico que sufre la justicia. Jueces y fiscales, pueden tener sus vacaciones en esa época. Los únicos que no pueden hacerlo, porque son autónomos y mutualistas, son abogados y procuradores. Estos dos colectivos llevan dos meses sin facturar y por tanto sin ingresar nada. En agosto, lo único que van a hacer es acumular más notificaciones y causas pendientes que no se podrán resolver hasta que vuelva todo el personal y funcionen los juzgados con normalidad.

Hemos visitado el, DISA Sant Josep Oriol, de Barcelona, dependiente de Cáritas. Cada día ve como los servicios sociales les derivan a más personas que necesitan alimentos para pasar el mes. Núria Gispert, la coordinadora del centro, dice que empiezan a ver personas que nunca habían pensado necesitar ayuda de este tipo. Familias afectadas por ERTEs que todavía no han cobrado las ayudas, o se han quedado sin las becas comedor. En este centro funcionan con voluntarios improvisados, ante esta crisis, porque los habituales tienen una media de edad de 70 años y están confinados.

