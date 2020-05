"Se me negó una mascarilla FPP2 en una zona COVID": la denuncia de una celadora por la falta de protección

Cuando hablamos de personal sanitario hablamos de un grupo numeroso de profesionales que nos atienden en el hospital: desde los médicos al personal de enfermería y también los celadores. A estos últimos el Ministerio de Sanidad considera todavía en plena crisis del coronavirus "personal de bajo riesgo". Hablamos con Mari Luz López, celadora del Hospital del Bierzo en Ponferrada.

Escucha la entrevista completa a una celadora de hospital en 'Hora 25'

López ha dicho en los micrófonos de la Cadena SER que los celadores están presentes en muchos de los servicios del hospital. Desde traslado de pacientes que no pueden moverse hasta, también, ayudar al personal de enfermería, estar en las UCI, si alguien fallece también se ocupan de llevarlo al mortuorio, incluso también en las autopsias.

De hecho, Mari Luz se contagió y lleva 33 días con el coronavirus. Todavía no ha superado la enfermedad y reconoce que estuvo muy mal al principio de la infección. El Ministerio de Sanidad todavía les considera personal de "bajo riesgo". Sobre esto, ha señalado que se les considera tal condición por una antigua orden de 1971. Ella denuncia que el Gobierno les puso en la categoría de bajo riesgo por "desconocimiento" y reclama protección de acuerdo a la exposición a la que están sometidos por su trabajo.

"Era llegar y ver con quién me tengo que pelear hoy para que se me dé la protección adecuada", dice López en un punto de la entrevista. "Era una lucha de llegar y que no haya una mascarilla para el celador", denuncia. Asegura que les daban una bata de papel mientras que al personal sanitario sí que le daban batas con mayor protección. "Era una discriminación, yo he vivido estar dentro de una zona COVID donde todo el personal va con un mono, una mascarilla FPP2 y una pantalla porque hay mucha carga viral y se me negó una mascarilla cuando el resto de personal la tenía", dice la celadora.

Por otra parte, explica que sus compañeros dicen que "la situación ha mejorado, pero con ciertos supervisores sigue habiendo algún tipo de problema". La situación es insostenible y la trabajadora ha reclamado que se les reconozca "ya" como personal de riesgo. "Cuando acabe todo esto, nos tenemos que acordar de la sanidad pública", ha sentenciado.

Por otra parte, un representante de los celadores, Víctor Pérez ha apuntado a que "no es una cosa puntual", sino una situación que viene derivada de la consideración del celador como personal "no de riesgo" y que no tiene contacto con los pacientes. Según Pérez, se envió hace más de siete semanas una carta que reclamaba una mejoría de la situación de este personal y, sobre todo, que se conozcan sus funciones.

Información acerca del coronavirus:

Los datos de contagiados, fallecidos y recuperados día a día. Evolución diaria del coronavirus por comunidades autónomas. Los sonidos más destacados sobre la pandemia. Suscríbete a la newsletter diaria.