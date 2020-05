La Organización de Trasplantes ultima un Plan de Recuperación de las operaciones tras el parón por el COVID-19

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) preparara un Plan de Recuperación de los trasplantes y donaciones. El objetivo es recuperar el ritmo de operaciones previo a la crisis sanitaria. Para ello pretenden reactivar cuánto antes los trasplantes selectivos, aquellos que no son urgentes, y los trasplantes de donantes vivos como el de médula ósea. Los pacientes que necesitan un trasplante son especialmente vulnerables al coronavirus. Para evitar un rechazo al nuevo órgano reciben fármacos que bajan sus defensas.

La ONT ha elaborado un protocolo de actuación que ha hecho posible continuar su labor durante la crisis. La prioridad ha sido continuar con los trasplantes urgentes, aquellos en el que la vida del paciente está en peligro si se pospone la operación. El reglamento establece que las personas que fallecen con COVID-19 no pueden ser donantes de órganos. El resto de potenciales donantes deben ser cribados mediante test PCR. Si el resultado es positivo o no concluyente no se continúa adelante con la donación. Por último, se somete a una prueba PCR al paciente que va a recibir el órgano.

Durante el Estado de Alarma tanto trasplantes como donaciones han descendido un 85 por ciento. La principal razón es la falta de disponibilidad de las UCIS, imprescindibles para realizar estas operaciones. Desde el 13 de marzo al 23 de abril se realizaron 88 trasplantes y 51 donaciones. Durante estos días la media fue de 2,1 trasplantes al día frente a 16 trasplantes diarios antes de la crisis. Las donaciones diarias han bajado a 1,2 durante la pandemia, antes se realizaban siete donaciones al día.

Las garantías de la ONT aseguran que el trasplante no va a provocar que el paciente se contagie. Sin embargo, puede contagiarse en cualquiera otra situación. Por ello, el Plan de Recuperación apuesta por la investigación de la infección en pacientes trasplantados para conocer mejor cómo se comporta el virus en una persona que ha recibido un trasplante. Además, la Organización Nacional de Trasplantes contempla la adaptación continua de protocolos según se vaya aumentando el conocimiento de la enfermedad.

España es líder mundial de trasplantes desde hace 28 años. Desde que en 1989 se inauguró la Organización Nacional de Trasplantes las donaciones en España se han multiplicado por cuatro. En los últimos seis años han aumentado un 40 por ciento. En 2019 se logró el máximo histórico de trasplantes renales, 3.423, y de trasplantes pulmonares, 419. El índice de donación de órganos en España es de 49 donantes por cada millón de personas. Es una cifra considerablemente mayor que la media de la Unión Europea, 22 donantes por cada millón de habitantes y la de Estados Unidos donde suman 32 donantes cada millón de individuos.