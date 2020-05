Desactivar el miedo y rebelarse frente a un imaginario catastrófico

Hace unos días, antes de que el Gobierno hiciera público su plan de desescalada, la compañía de danza Societat Doctor Alonso publicaba en su perfil de Facebook un texto con vocación casi de manifiesto titulado 'Contra la imposición de un imaginario catastrófico' en el que, además de mostrar su preocupación sobre el olvido al que estaban siendo sometidas las artes escénicas en la situación actual, reclamaba al sector, a la comunidad, que pasara a la acción. "Pensamos que debemos generar un imaginario y un calendario real de vuelta al trabajo para inicio del mes de septiembre, sino antes. Y no como una posibilidad, sino como una realidad a la que no vamos a renunciar. Nuestro trabajo consiste justamente en generar formas de encuentro y por tanto somos un agente esencial para desactivar los mecanismos del miedo (...) Pensamos que somos nosotros los que debemos marcar el ritmo y exigir la vuelta a la actividad y ser proactivos en el diseño de las formas y prácticas que han de permitir este regreso de lo escénico, los ensayos, las investigaciones, las residencias, los seminarios, los encuentros, las funciones y los bolos. Todo ello debe poder ponerse en marcha como se pondrá en marcha la SEAT, los comercios, los bares y tantas otras actividades con medidas y riesgos compartido", decía el manifiesto.

Hoy, en La Hora Extra, hablamos con Tomás Arigay, director de Societat Doctor Alonso, acerca de esta llamada a la acción que, como explica el exdiputado y doctor en Filosofía Edu Maura en el Glosario de la Pandemia del Círculo de Bellas Artes, no es más que un síntoma, un término que, aunque no lo parezca, está unido al movimiento y a la acción. Porque, explica Maura, "lo que venga a continuación de esta situacion, ya nos está pasando" y no tiene por qué ser una vuelta a la normalidad, borrando lo que ha ocurrido, ni algo completamante nuevo, porque el proceso ya está en marcha, ya nos está ocurriendo. Así que esa 'nueva normalidad' de la que tanto escuchamos hablar ni es tan nueva ni está en el horizonte, sino que ya estamos en ella, construyéndola ahora mismo.

De la normalidad/ anormalidad en los escenarios hablamos con Natalia Menéndez, directora del Teatro Español y las Naves de Matadero, en Madrid, y con Juan Carlos Martel, director del Teatre Lliure de Barcelona. Ambos parecen rebelarse también frente al imaginario catastrófico y, mientras Menéndez confiesa su intención de abrir el teatro desde el primer momento en que sea posible, Martel reclama que el teatro deje de ser, en ese imaginario colectivo, un lugar de contagio y de peligro.

Además, hablaremos del papel del cineasta Ken Loach como retratista de la clase trabajadora, cuando acabamos de 'celebrar' el Día Internacional del Trabajo en tiempos de paro, ERTEs, precariedad y futuro incierto. Hablaremos del aislamiento y el confinamiento en las sectas, a propósito de la serie Unorthodox y de novelas que han narrado ese universo mucho más claustrofóbico que el que vivimos nosotros ahora. Y nos acordaremos, y mucho, de las madres, y de nuestros apegos feroces con todas esas mujeres que, como dice Emma Vallespinós, "son la única patria a la que merece la pena pertenecer".





Hoy colaboran en La Hora Extra: Emma Vallespinós, Eva Cruz, Pepa Blanes y Yonyi Arenas.

La música que suena es de Xoel López, Van Morrison, Green Day y Rafael Berrio, entre otros.