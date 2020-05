Jessica Hausner: "Dar a luz es como el mito de Frankenstein, creas un pequeño monstruo"

Ciencia, manipulación genética, idea de perfección, ¿Es Little Joe un Frankenstein moderno y femenino?

Sí, eso creo. Siempre me ha gustado mucho esa historia y sí que pensaba en esa versión femenina de Frankenstein. Esa científica femenina es una interpretación más moderna del clásico, pero lo que me intrigaba era la idea de que dar a luz a un hijo, como madre, es similar a la historia de Frankenstein. Creas a un pequeño monstruo, te unes a ese ser humano, pero a la vez ese ser es también un extraño y se hará independiente y traerá problemas, pero a su vez siempre dependerá de ti, es tu creación... es una inversión del clásico, porque es también la madre la que depende del hijo, y eso asusta.

Decíamos que Little Joe habla de la manipulación genética, jugar a ser dioses, a buscar siempre la solcuión a todo lo que atente contra la humanidad...

Es que es lo que hacemos, sí. Seamos positivos y digamos que siempre intentan mejorar la situación, mejorar las vidas con la ciencia. No creo que los científicos tengan una agenda malvada, son buenos, pero no controlan las consecuencias de sus inventos y eso es lo que intento contar en la película, que buscamos siempre nuevos inventos pero tenemos que enfrentarnos a esas consecuencias negativas.

En otra película suya, Lourdes, hablaba del poder de la religión para mucha gente, del impacto, aquí del poder de la ciencia, también de esa idea casi obsesiva de lograr la felicidad total que tenemos en esta sociedad neocapitalista... parece que siempre necesitamos creer en algo o encontrar algo

Sí, es uno de los temas importantes que creo que está en todas mis películas. Todas hablan sobre las creencias, porque todos necesitamos una razón para vivir, que te haga levantarte por la mañana. Y son esas ideas, esas creencias, las que nos hacen continuar con nuestra vida. Todos dejamos de creer en dios en algún momento de nuestra vida y necesitamos crear otras formas de religión en nuestra sociedad. La felicidad, de hecho, es una religión, también. Intentamos llenar ese espacio que solía llenar dios con otras cosas.

Es interesante eso que dice de la felicidad, porque hasta en esta crisis del COVID19, la gente se ha empeñado en crear eslóganes sobre la felicidad...

Es una situacion interesante. Las autoridades tienen que convencernos de que cumplamos, que nos quedemos en casa, que sigamos las estrictas reglas, que llevemos mascarilla. En Austria ahora dicen que estan exagernado que se estan usando discursos para asustarnos y retenernos más tiempo en casa. Esto me parece un tema muy interesante, porque claro que quieren que tengamos miedo, quieren que sigamos las reglas, no quieren hacernos daños; pero en realidad es una situación de obediencia, hacemos caso porque creemos que es verdad.

La protagonista es una científica con un hijo, madre soltera; por tanto su película también habla sobre la maternidad, de la madre perfecta, o incluso de la maternidad como algo autoimpuesto en las mujeres ¿presiona la sociedad a las mujeres para ser madres?

Bueno, diría que la presión esta más en las expectativas sobre cómo debe ser una madre, y nuestra sociedad espera que una madre ame a su hijo más que a nada en el mundo. Si pensamos en un padre, él quiere a su hijo, pero también puede dedicarse a lo que le dé la gana, a otras cosas. Pero una madre, debe colocar a su hijo en el primer lugar de sus prioridades, y hay muchas mujeres que no lo hacen, y eso las hace sentirse culpables. Cuando vienen esos sentimientos, y creo que son fruto de la ideología, que espera que una madre deba sacrificarse por su hijo y si no lo hace es una mala madre.

¿Cree que se ha avanzado algo en esto gracias al movimiento feminista o todavía falta por quitar estereotipos y prejuicios?

Yo tengo una idea y creo que tenemos que aplicárnosla, al menos las madres, y es que no hay tiempo a que la sociedad nos dé permiso para hacer las cosas, tenemos q hacerlas, y decir que me preocupa mi trabajo y también puedo cuidar a mi hijo. Yo, por ejemplo pienso en mí misma como un padre, y me funciona muy bien. Me las apaño para luchar contra mis sentimientos de culpa diciéndome que soy un padre. Suena loco, pero es fácil y mi hijo es feliz. Las mujeres y las madres deben cambiar su mentalidad y la sociedad cambiará después.

Little Joe se estrenó el año pasado en Cannes, donde la protagonista ganó el premio a mejor actriz. Cannes es un festival que pelea muy duro por defender el cine en las salas, pero ahora llega a otro festival, el D'A, que ha apostado, con este coronavirus mediante, por una edición online, ¿cómo se conjugan ambos modelos?

Tengo una opinión impopular porque no soy una amante del cine, no soy una cinéfila. Siempre he preferido ver películas en casa y aprecio el tener la elección de poder verla online. Si está en una plataforma puedo elegir cuándo la veo, cómo la veo… entiendo que los dueños de las salas se quejen, porque es una industria que está enfrentándose a una situación muy seria, pero como creadora aprecio que la gente pueda ver online mis películas. Llegas a mucha gente y tienes más flexibilidad… A los distribuidores no les gusta mi posición.

¿Cree que esta crisis va a provocar un cambio de modelo en la industria del cine?

Ya antes estaba esta discusión, desde que Netflix y Amazon empezaron a producir cine, pero creo que con el coronavirus puede haber un empujón hacia adelante en una tendencia que había empezado antes, pero estoy segura que cuando se encuentre la vacuna volveremos atrás a una especie de normalidad como antes, pero puede que con algunos cambios. Por ejemplo, yo antes no era capaz de usar tanta tecnología y ahora sí y creo que la seguiré usando.

Usted fue una de las únicas tres mujeres en Cannes el año pasado. ¿Cómo ve el problema de la presencia de mujeres en los festivales?

Creo que desde el me too hay una presión política mucho mayor sobre estos asuntos, y creo que festivales como Cannes, o Venecia… bueno Venecia no tiene mujeres directoras, pero creo que los festivales sienten la presión del público, y eso es importante para cambiar esa situación, porque ya hay mujeres directoras, pero aun así no vemos muchas de ellas en estas competiciones oficiales. Todavía no hay igualdad en esta situación, y creo que de alguna forma si la presión se mantiene fuerte podemos mejorar. Cuando tenía 16 años no veía a ninguna mujer directora, cuando tenía 25 la sociedad empezó a cambiar algo, y ahora tengo 48 aos y me doy cuenta que el gran cambio no se ha sufrido todavía… No soy muy optimista.

Hablemos de la apuesta estética, sobresale el uso del color, esas flores rojas, las batas y las mascarillas verdes... ¿qué buscaba con la estética del filme?

Me gusta crear sets arficiales para mis historias todas tienejn lugar en un mundo muy diseñado y en little joe es casi surrealista, tb la musica, la tendencia es surrealista, y la razon es para hacer muy claro que las historias son metafora,s no es un virus en un año en un sitio, es cualqueir virus que pueda ocurrir en cualquier sitio, y asi es como decido hacer diseños artificales con ecorados, vestuario, colores, y trabajamos juntos, creamos une stilo. A veces colores brillantes, otros más pastel…

Se rumoreó que estaba preparando una secuela de Little Joe, ¿es eso cierto? ¿En qué está trabajando?

No no es verdad, trabajo en una nueva película, pero es algo diferente, no tiene que ver se llama Club Cero y es un grupo de personas que forman un club y se enfocan en nutrrición y en los desordenes alimenticios.