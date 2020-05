¿Qué pasa con la Segunda División B? Así lo ven los implicados

La situación en la Segunda División ‘B’ se resume a que, actualmente, los jugadores no profesionales no pueden volver a entrenarse por las restricciones del gobierno y el futuro de esa competición se decidirá esta semana tras importantes reuniones que se llevarán a cabo entre directivos de la RFEF y de la Segunda División ’B’. En todo momento, la idea de la RFEF es que NO haya descensos y haya 18 ascensos (los líderes de los grupos), lo cual supondría una categoría de bronce de 98 equipos la temporada que viene.

Tras conocer la delicada y compleja situación a la que se somete la categoría de bronce del fútbol español, que a día de hoy no saben si se va a poder reanudar o no, Álvaro Benito juntó en ‘El Larguero’ a diversos directivos y jugadores de equipos de Segunda ‘B’ que tienen diferentes puntos de vista sobre cómo y por qué debe reanudarse la competición.

Al conocerse que esta semana se tomarían importantes decisiones en torno a la competición en cuestión, el presidente del Badajoz, Joaquín Parra, opinó sobre la situación: “Espero que esta semana se tome una decisión, porque el 12 de septiembre empieza Segunda ‘A’ y hay que jugarse los ascensos. Ahora se tiene que demostrar que es presidente y sabe serlo”, dijo refiriéndose a Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Seguidamente, con respecto a cómo se tendría que culminar la liga de bronce, el director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, también dio su punto de vista: “Me da igual si se les tienen que hacer 2 test a la semana. No contemplo otra cosa que no sea volver a jugar. Yo apoyo que haya un play off de los cuatro primeros”, sostuvo contundentemente Llamazares que dio paso a la opinión de Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza, sobre el mismo tema: “El riesgo cero no existe y eso hay que quitárnoslo de la cabeza. El virus está entre nosotros y nos tendremos que acostumbrar, si se tiene que hacer, a jugar sin publico para reanudar la competición”, añadió.

El presidente del Barakaldo, que tiene la situación más complicada de los participantes en el tramo de Segunda ‘B’ en ‘El Larguero’ (su equipo es decimocuarto del Grupo II), explicó la posición de su equipo frente a la delicada situación: “Nosotros hemos abogado por la nulidad del campeonato. La decisión de la RFEF será difícil e injusta, pero se necesita tomar la decisión menos injusta”, dijo Jesús Isusi.

A su vez, ‘Noly’ Gómez, presidente del San Fernando, aseguró que ‘todos’ quieren terminar la competición pero que ‘no se puede dar vencedores y vencidos hasta que se hayan completado las 38 jornadas’. Para apoyar su postura, el presidente del Talavera, José Antonio Dorado, aseguró que ‘todo está lleno de intereses’ y que a su club, le gustaría terminar el campeonato ‘porque hay 30 puntos en juego’.

El jugador del Real Murcia, Rafa Chumbi, terminó el debate sentenciando que ‘lo más lógico’ sería dar la temporada por nula, ya que él sostiene que ‘todo lo que no sea eso, es injusto’.