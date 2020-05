Los cambios de posición de PP y ERC complican al Gobierno la nueva prórroga del estado de alarma

El cambio de postura anunciado este lunes por Partido Popular y ERC hace complica el panorama del Gobierno con respecto a la nueva prórroga del estado de alarma que se tiene que debatir y votar este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que la renovación del estado de alarma "no tiene sentido" y ha avanzado que, "a día de hoy", su partido "no puede apoyarla". Casado, que ha mantenido hoy una conversación de cerca de una hora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el Ejecutivo actúa de forma unilateral y sin informar ni negociar.

También ha cambiado de parecer ERC en las últimas horas. La Ejecutiva Nacional de los republicanos ha decidido que sus diputados votarán 'no' a la prórroga. Los independentistas venían absteniéndose en todas las prórrogas que ha autorizado hasta ahora el Congreso y en el último debate, su portavoz, Gabriel Rufián, ya advirtió de que cada vez estaban más cerca del 'no'. Para los republicanos ha quedado demostrado que "el estado de alarma no es el mecanismo adecuado" para gestionar la crisis del coronavirus y que la "centralización ha sido un error".

Las cuentas de cara a la cuarta prórroga

La clave esta tercera prórroga (cuarta vez que se vota) del estado de alarma está en estos momentos en el Partido Popular y es que si vota ‘no’ podría tumbar la prolongación del estado de alarma del Gobierno. Son necesarios más síes que noes en el Congreso, que cuenta con 350 diputados.

Con el anuncio de ERC, el bloque del ‘no’ lo integran ahora mismo cuatro partidos: Vox, la CUP, JuntsxCat y ERC. Todos ellos sumarían un total de 75 votos en contra. Frente a ellos, el bloque del ‘sí’ seguro, que confirman ahora mismo PSOE y Unidas Podemos, con un total de 155 escaños.

Si el PP vota en contra de la prórroga serían 166 votos en contra frente a los 155 a favor. Falta por conocer la posición final del PNV, que amenaza con abstenerse; y la de Ciudadanos, que hasta ahora ha apoyado al Gobierno.

A todos ellos habría que sumar los votos del resto de partidos minoritarios a derecha e izquierda, que podrían decantar la balanza de un lado o del otro en caso de una votación muy ajustada. Por lo tanto, la clave en este momento es la postura del PP, que si vota ‘no’ pondría muy difícil la prórroga deseada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ciudadanos ya negocia con el Gobierno

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha hablado con el presidente del Gobierno tras los cambios de postura del PP y ERC. En la conversación, la presidenta de Ciudadanos le ha trasladado al presidente del Gobierno las consideraciones y propuestas de la formación naranja. Tras esa llamada, Ciudadanos y el Gobierno han iniciado negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de cara a la prórroga del estado de alarma que se llevará al Congreso esta semana.

"Ciudadanos sigue trabajando con el objetivo de empezar a elaborar un Plan consensuado y sensato de salida del estado de alarma que permita seguir protegiendo en el ámbito sanitario, económico y social a familias, trabajadores, autónomos y pymes", aseguran desde el partido naranja en un comunicado. Si fructifica este diálogo, Pedro Sánchez obtendría el apoyo de los 10 escaños de la formación naranja, aunque todavía el PP tendría la llave de esta nueva prórroga si vota 'no'. Si saldría adelante si los populares deciden abstenerse.

La incógnita del PNV

Otro de los partidos cuyo voto es una incógnita es el PNV. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado durante la última semana "no se puede mantener el mando único y el estado de alarma" de la "manera" en que lo hace el Gobierno y ha pedido al presidente Sánchez un diálogo para la transición de la pandemia en Euskadi. Precisamente ese “mando único” del que habla Urkullu es a lo que apela ERC para no negativa. Por el momento, el PNV no se ha pronunciado sobre el sentido de su voto.

Reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno aseguran que todavía hay partido respecto a esta tercera votación para prorrogar el estado de alarma, según aseguran a la Cadena SER fuentes del PSOE. Apuntan a que todavía hay tiempo hasta el miércoles para negociar con PNV y Ciudadanos y reiteran que el PP debería retractarse en su cambio de postura.

Respecto a la decisión tomada por ERC, estas mismas fuentes aseguran que el sentido del voto de los nacionalistas "se ciñe" al estado de alarma y que no supone una ruptura respecto al resto de asuntos pactados entre ambas formaciones.