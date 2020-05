El amor en la pandemia: del decreto que regula "el afecto estable" en Italia, a una boda virtual en España

A partir de hoy, los italianos pueden salir de sus casas para visitar a sus “congiunti", un término que ha producido un gran debate en el país porque se traduciría como una persona con la mantienes un afecto estable. Los italianos llevan una semana preguntándose: ¿Qué es un afecto estable? ¿Un amigo podría serlo? ¿Y los amantes o amigos con derecho a roce? ¿Cuál es el perímetro emocional delimitado por la palabra a la el Primer Ministro Conte confió las visitas en la primera fase del desconfinamiento".

"El revuelo que se ha montado ha sido monumental, tanto que Conte ha tenido que matizar sus palabras" nos cuenta el corresponal de la SER en Roma, Joan Solés. El Ministerio de Interior ha precisado que los amigos no entran en esa categoría de "congiunti", o de relaciones "de afecto estable" y, por tanto, en este caso no se justifican los desplazamientos. Se han concretado los lazos familiares, pero todavía hay un margen de interpretación con respecto a eso de los "lazos emocionales estables". Así que el caso no está resuelto y en Italia las reuniones en casas particulares se confían a la responsabilidad de cada uno. Y a los afectos de cada uno, claro.

Boda virtual

Este sábado iban a sonar campanas de boda en Las Palmas. Se casaban Ana y Ferrán, economista ella, médico él, ambos confinados en Madrid donde trabajan. La boda no se pudo celebrar por motivos obvios pero unos 100 amigos se conectaron simultáneamente a 80 pantallas en una videollamada para darles una sorpresa. "A las seis de la tarde empezamos a recibir pruebas, como hacer un ramo de novia con lo que tuviera por casa, vestirnos, para hacer esta boda ficticia con los amigos", nos cuenta la novia.

La boda de Ferrán y Ana se pospone oficialmente hasta marzo del 2021, "al principio te da pena por toda la ilusión que hemos, pero con unos amigos y familiares que tenemos que nos arroparon tanto este 2 de mayo se lleva todo mucho mejor", detalla Ana. "Al final uno se casa para celebrarlo con sus seres queridos, cuando uno relativiza todo la boda es lo de menos con todo el tema del coronavirus, celebrar y sentir el amor de nuestros amigos ya lo hemos conseguido" añade Ferrán, que es médico en un hospital de la Comunidad de Madrid. "Han sido semanas muy complicadas, pero es cierto que se está empezando a recobrar la normalidad. Cuando hablo con los compañeros de urgencias me comentan que todo está más tranquilo", describe.

Hubo "boda virtual" el pasado 2 de mayo, pero no hubo lanzamiento de ramo, "no vaya a ser que se case una vecina, en vez de una amiga".