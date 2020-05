"Como opinador es discutible": la reflexión de Ramon Besa sobre Courtois

Manuel Jabois y Ramon Besa volvieron a juntarse en ‘El Larguero’, con Manu Carreño, para opinar acerca de la situación actual del mundo futbolístico en España tras conocer, entre otras cosas, el comunicado de la SD Eibar donde expresan su ‘miedo’ por volver a competir en estas condiciones y la aseveración de Courtois sobre el Barça: ‘Sería injusto que el Barça fuera campeón, nosotros fuimos mejores’.

En referencia al primer tema, Manuel Jabois expresó su opinión y defendió al club armero: "Me parece muy lógico el comunicado del Eibar. El fútbol es un deporte de contacto, no se puede jugar con una distancia social, y ese contagio se puede llevar a personas de riesgo”, dijo.

Enseguida se pasó a debatir sobre las palabras del portero del Real Madrid que abrirán el Diario AS de este 6 de mayo, de las que Ramon Besa tiene su opinión muy fundamentada: "Tengo un respeto enorme por Courtois como portero, pero con la camiseta del Atlético era antimadridista y con la camiseta del Madrid es antibarcelonista y antiatlético. Como opinador no me merece ningún respeto", sostuvo en primer lugar.

A continuación, cerró su opinión comparando a los dos últimos mejores jugadores del mundo con el guardameta merengue: "Messi y Cristiano siempre han tenido la misma opinión, en cambio Courtois… la credibilidad que tiene como portero es incuestionable, como opinador es discutible", concluyó diciendo.