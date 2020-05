Susúrrame las fases, Fernando

La presencia contínua de Fernando Simón en la televisión está provocando reacciones importantes. Francisca Rodríguez, buenos días.

Buenos días.

Se ha emamorado usted de Fernando Simón, de tanto verlo.

Sí, señor. Hasta las trancas.

Pero no lo conoce usted personalmente, ¿no?

No, no. Solo de verlo por el televisor

¿Qué le gusta de él?

Pues él en su conjunto, lo desvalido que se le ve, lo entregao que está a la pandemia

¿Está usted casada?

Sí, señor.

¿Qué dice su marido?

Él está igual que yo. Y mis hijas y mis hijos. ¡Si esto es transversal! Desde aquí, desde esta oportunidad que me dan me gustaría dirigirme a él y decirle: Simón, vente a mi casa, y dime al oído lo de cómo desescalar, que no me ha quedado claro. Te vienes aquí, y me susurras al oído: pues mira, se desescala así, se desescala asá... fase uno, fase dos, ufff, fase tres... -

Ese es su sueño.

Ese es mi sueño. Pero claro, sueños tenemos todos. Así que si me está escuchando, Simón, venga a mi casa y me susurra al oido lo de las fases. ¡Puede ser vestidos los dos, eh!