Homosexuales, comunistas, ETA y Paracuellos: el anacrónico discurso de Vox en el Congreso

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido a diferentes asuntos en el pleno de Congreso sobre la prórroga del estado de alarma que poco tenían que ver con el coronavirus. Desde la libertad sexual hasta el comunismo - "no es fácil sobrevivir a la gestión de los comunistas"- pasando por Paracuellos o acusaciones al PSOE de cercanía con las posiciones de la extinta ETA.

Ante el gesto sorprenido del presidente Pedro Sánchez, el diputado de Vox ha dicho en su intervención en el pleno: "Nos podrá etiquetar e insultar como quiera, pero a nosotros nos importan los españoles independientemente de su color, edad, sexo y orientación sexual. Le ruego que abandone ese odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales. Aléjense de ídolos como el Che Gevara que los encarcelaba. La gente debe poder amar a quien quiera, señor Sánchez. Debe de ser muy duro para los homosexuales que ustedes sigan rindiendo homenaje a sus perseguidores y a sus asesinos. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual".

Abascal ha criticado la abtención del PP y ha dicho que mantener el estado de alarma "recorta los derechos y libertades" de los españoles. Ha criticado también especialmente la actuación de Pablo Iglesias. "El señor Iglesias se erigió como responsable de las residencias de ancianos y en todas han faltado medidas. Hace contorsionismo cuando habla de España. Que no venga aquí a darnos lecciones sobre patriotismo y a pedirnos que aplaudamos . No le gusta España, así que ¿por qué le iban a gustar los españoles?".

El líder de Vox ha amagado con una moción de censura: "No descarto que sea necesaria una moción de censura. Usted no es el único culpable, la Europa de los burócratas también es responsable. Nosotros no mendigaremos dinero en Europa, lo exigiremos".

"Le pido, señor Sánchez, que pague las nóminas y que se marche", ha insistido.

