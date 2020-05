"Recitar reggaetón es un reto actoral"

El confinamiento nos llevado a hacer pan, nos ha obligado a tratar de no perder la forma online, nos ha permitido ordenar la casa una y mil veces, recuperar amistades y hasta ha permitido asociaciones curiosas que nunca hubiéramos imaginado. Es fácil recitar las canciones de Sabina y hasta las de Rosalía pero ¿el reggaetón se puede recitar como si se tratara de una poesía convencional? El actor Víctor Clavijo lo está haciendo en las redes sociales y sus “ versiones poéticas” están triunfando. “El éxito, la repercusión, esta acogida tan grande me ha sorprendido. Acostumbrado a subir videos que apenas los ve nadie ahora que estos se hagan virales impresiona. Y me di cuenta del éxito cuando me atreví con “ La gasolina” de Daddy Yankee”. Ahí fui consciente que esto se me había ido de las manos”, nos confiesa Víctor Clavijo.

Todo nace a partir de una aplicación poética donde el actor ya había subido hace años videos recitando. “Yo empiezo en este confinamiento recitando a Machado o Miguel Hernández y hasta Sabina cuyas letras tienen una altura poética increíble. Pero es un amigo actor el que me lanza el reto de hacerlo con el reggaetón y lo acepto. Y me lo tomo como un recto actoral para dar sentido a unas letras que no lo tienen”. Por ahora Víctor Clavijo, que confiesa que su relación con el reggaetón era nula, se ha atrevido con Daddy Yankee, Don Omar, Leticia Sabater y hasta Las Ketchup pero asegura que “los retos son interminables y hay un fondo de armario increíble”.