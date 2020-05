Juan Diego Botto: "Esta crisis ha hecho evidente que la sanidad no pueder volver a sufrir recortes"

25 años después del estreno de Historias del Kronen, película de Montxo Armendáriz con la que Juan Diego Botto se dio a conocer en el cine español, el actor nacido en Argentina, vive uno de sus grandes años profesionales. Ha rodado junto a Margott Robbie The Suicide Squad, la película de villanos de DC Comis. También Los Europeos de Víctor García León. Pero además, en este 2020, si la pandemia del coronavirus no lo impide, estrenará una obra de teatro, junto a Peris Mencheta, y rodará su primera película como director. En ella volverá a reunirse con Penélope Cruz, con la que trabajó en La Celestina adaptación cinematográfica de la obra de Fernando de Rojas dirigida por Gerardo Vera.

Desde este viernes podremos verle convertido en un pijo ibicenco, heredero de una familia de especuladores, en la serie de Netflix White Lines. Se trata de una serie que ha juntado a intérpretes británicos y españoles y que dirige Álex Pina, el creador de la exitosa La Casa de Papel.

¿Cómo ha sido meterte en la piel de este pijo mallorquín?

Es el hijo de unos grandes empresarios de Ibiza. Una familia adinerada metida en asuntos limpios y no limpios, concretamente la droga, y que se ve envuelto en una trama principal, de un cadáver aparecido en las tierras de su familia y se convierte en uno de los principales sospechosos del asesinato.

Es casi como un Edipo moderno...

Es un chaval, bueno un señor ya, completamente enamorado de su madre. Una relación bastante oscura. En realidad es un pobre tipo, al que le pasa todo en la serie. He interpretado a pocos personajes que les pasen tantas cosas como a este. Yo a vece les decía a los guionistas que me dieran tregua, que torturan a otro. Pero eso también hace que el personaje sea más divertido, uno de los más divertidos que he hecho.

¿Cómo definirías esta serie?

Es complicado porque es un thriller, pero a la vez es una comedia y tiene, incluso, aspectos de melodrama. Sí tiene algo de tragedia griega, esa cosa de la herencia de los padres que se trasmite a los hijos y no podemos escapar de lo que nuestros padres nos impregnaron. Pero a la vez es una serie muy sexo, drogas y rock and roll. No dejan de pasar mil cosas. Luego está esa mirada que dices de un mundo de la diversión, pero hay todo un negocio detrás que se beneficia del ocio y los sueños de mucha gente joven.

Gente joven que son hijos de la clase obrera británica, que huyen de Manchester a Ibiza pensando que van a encontrar la libertad, el futuro... ¿está también una lectura sobre la ruptura de los sueños?

Hay una melancolía que va en ese viaje entre dos tiempos que propone la serie, los noventa y la actualidad. Esa inocencia de los sueños, de esos jóvenes que vienen de Inglaterra a Ibiza para ser músicos, DJ, para vivir bien, transmitir felicidad y se convierten en camellos. A veces adquiere colores muy oscuros y eso está muy presente, casi te diría que es lo que recorre toda la serie. En qué se han convertido esos personajes de juventud. En algunos casos han vivido viajes de aprendizaje, en otros de tristeza.

Una serie de sexo, drogas y rock and roll, ¿cómo ha sido este rodaje en Mallorca con Álex Pina?

Ha sido muy divertida. Coincide un grupo de actores que nos llevamos muy bien entre nosotros, la parte inglesa con muchísimo talento, los actores españoles y hacemos una bonita combinación. Lo pasamos francamente bien. Entre toda la salvajada de Ibiza, noche, playas... fue muy divertido y ahora en confinamiento no paramos de recordar lo bien que lo pasamos.

Ahora que mencionas el confinamiento, tenías varias películas pendientes, ¿cómo te ha afectado este parón?

Este iba a ser un año particularmente bonito para mí. Bueno, todavía lo puede ser. Pero vamos, yo estrenaba en septiembre una obra de teatro escrita por mí en la que interpretaba a Lorca y que dirigía Peris Mencheta. A ver si podemos llegar a septiembre, si los teatros están abiertos, en qué aforo, etc. Luego en noviembre iba a dirigir mi primer largo, también escrita por mí. tendremos que ver si los protocolos nos permiten rodar en la forma que necesitamos para contar esa historia. Eran los dos proyectos que tenía y como eran míos y estaba muy centrado en ellos y en prepararlos. Es un buen año para mí y veremos cómo acaba. Yo sigo aquí en casa preparando el texto de la obra y preparando lo que queda de la película.

Además, te veremos en Los Europeos y en Escuadrón Suicida...

Escuadrón suicida va para el verano que viene. Y de la película Los Europeos estamos pendientes de tener fecha, ahora que se han ido acumulando estrenos pendientes. Es un proyecto precioso con Víctor García León y con Raúl Arévalo. Disfruté muchísimo ese rodaje y tengo muchas ganas de que la gente la vea.

Te hemos visto muy activo en este confinamiento, en el que todos estamos repensando cómo vamos a salir de esta una vez acabe... ¿cómo vamos a salir?

Ojalá mejores. Por un lado creo que hay consciencia de algunas cosas, como que la sanidad pública no deje volver a sufrir recortes, porque lo que nos define como sociedad es lo público, la sanidad. Y trabajos que nos han permitido salir adelante, como los reponedores, las cajeras, los inmigrantes que salían al campo a recoger la fruta. Y está el deseo de después de haber descubierto estas cosas nos replanteamos la forma de vida. Luego está el temor de que no sea así y vayamos hacía adelante y en seguir apostando por el consumo sin parar, por la privatización, por no cuidar lo colectivo, por negar el cambio climático... Ese es el temor, el de esa gente que quiere privatizar el suelo y volver a la burbuja del ladrillo. Esos temores siempre están ahí.